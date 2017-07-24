《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：IMF维持今明两年全球增长预估不变，上调欧元区和中国预估

国际货币基金组织(IMF)维持今明两年全球经济增长预估不变，但小幅上调对欧元区和中国的增长预估。IMF在最新全球经济展望中称，预计2017年全球国内生产总值(GDP)将增长3.5%，2018年增长3.6%。IMF并预计中国2017年经济增长6.7%，较4月预估值上调0.1个百分点。中国2018年经济增长仍会放缓至6.4%。但IMF称，这样的预估较4月高出0.2个百分点，原因是中国料将维持较高的公共投资。

--《分析》中国债务疑虑可能萦绕美联储政策会议

2015年9月，美国联邦储备理事会(美联储/FED)提到中国风险是其推迟10年来首次升息的主要原因。随着中国大批债务将在未来几年到期，美联储决策时可能必须再度考虑中国因素。

--中朝贸易：中国6月对朝鲜汽油出口同比下降30%，但环比仍大增--海关

中国海关总署发布的数据显示，中国6月对朝鲜(北韩)的汽油出口量较上年同期下降，不过较前月仍大幅增加。此前中国石油天然气集团公司(CNPC)暂停向朝鲜出售汽油。

--中印关系：印方公然派军队进入中国境内严重损害中国主权--国防部发言人

中国国防部新闻局副局长、新闻发言人吴谦大校就中印在洞朗地区近期的情况称，印方公然派军队越过双方承认的边界线进入中国境内，其行为严重损害中国主权、严重违反了国际法基本准则。

--台湾数据：6月工业生产指数较上年同期增3.14%，连续第二个月正成长

台湾经济部公布，6月工业生产指数较去年同期增3.14%，连续第二个月正成长；上月修正后则为年增0.85%。

--台湾数据：6月季调失业率3.78%，追平4月触及的2015年8月来低点--主计总处

台湾主计总处公布，6月经季节调整后失业率为3.78%，较上月 的3.79%走低。此与4月的3.78%相同，为2015年8月以来的最低，当时季调后失业率为3.77%。

--表格：台湾6月M2年增率降至3.71%，受银行放款与投资成长减缓影响

台湾央行公布，6月日平均货币总计数M2年增率降至3.71%，主 要是受到银行放款与投资成长减缓，以及外资汇入缩减影响；而6月M1B年增率则升至4.43% 。累计今年1-6月M1B及M2平均年增率分别为4.71%及3.72%。

【金融】

--中国金融：引导辖内信贷投向实体，严格执行差别化房贷政策--央行营业管理部

国人民银行北京营业管理部近日称，将综合运用多种手段，引导辖内银行将更多信贷资源投向实体经济，积极支持北京高新技术、文化创意等重点行业以及冬奥会、新机场、城市副中心、非首都功能疏解、京津冀协同发展领域等重点项目建设。

--台湾金融：寿险公会称寿险业2017年上半年总保费收入年增4.5%，升幅收敛

据台湾寿险公会最新统计，2017年上半年寿险业总保费收入(不含负债)较上年同期年增4.5%，升幅收敛原因在于传统型保费收入受此前停售效应结束，及美国启动升息循环等双重影响。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,500亿逆回购，单日逆回购净投放2,200亿

中国央行公开市场今日进行总额3,500亿元人民币的逆回购操作，单日操作量创今年1月18日来新高，其中七天期2,000亿元，14天期1,500亿。按逆回购统计口径计算，单日净投放2,200亿元；而若考虑MLF到期，单日净投放则为815亿元。

--中国债市动态：现券延续窄幅震荡，10年IRS上市暂不活跃但前景料向好

中国央行今日逆回购大幅放量，但银行间资金面仍略偏紧，现券延续窄幅整理，收益率变化有限。今起五年以上利率互换合约上市，交易员称早盘成交暂不活跃，但10年品种需求较受市场看好，未来活跃度料将提升。

--中国货币市场：资金仍呈紧平衡，同业存单到期较多但料仅结构性偏紧

中国银行间市场早盘资金面仍呈紧平衡，不过临近中午，大行融出有所增加。交易员表示，本周同业存单到期量较大，机构短期流动性预期偏谨慎，市场结构性偏紧状况料仍有显现。

--新债招标：农发行一年新债利率3.58%，10年期收益率4.2181%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的一年期固息债中标利率为3.58 %，同时招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率分别为4.1848%和4.2181%；三期债投标倍数分别为4.47 倍、4.20倍和5.14倍。

--《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.59%、4.05%和4.15%

中国国家开发银行周二将招标增发一年、五年和10年三 期固息债。路透调查显示，缴税过后流动性有所改善，在央行大力维稳下市场资金面预期稳 定，且今日农发行一级招标结果较佳，预计明日国开债需求不错，定位料低于二级，中标收 益率预测均值落在3.59%、4.05%和4.15%。

【外汇】

--中国外汇：断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年仍将双向振荡--专家

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，鉴于国内外仍存在许多不确定、不稳定的因素，现在断言人民币汇率转势为时尚早，预计下半年人民币汇率将继续呈现双向振荡行情。

--中国汇市：人民币兑美元早盘宽幅震荡，CFETS指数承担美指下行重任

人民币兑美元即期早盘高开后宽幅震荡，中间价则微升5个点续创九个月新高。交易员称，大行并未压缩市场价与中间价的偏差，以抬升市场购汇预期，而是更多的让市场自己发挥，不排除美指继续转弱，人民币汇率出现急升状况，整体看人民币走势料偏强。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续下跌，CFETS指数跌至92.70

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至93.9，BIS篮子指数跌至93.62。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均下跌，CFETS指数跌至92.91

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(21日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.46%至92.91，较2014年底则仍下跌7.09%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创近三个半月新高，锂电等热门题材回调但银行股上涨

中国股市沪综指收创近三个半月收高。分析师指出，尽管周期股和锂电池等上周热点板块出现回落，但权重占比较大的银行股稳步上扬，部分大型银行股甚至创下两年来新高，对市场人气有所提振，股指亦随之缓升。

--中国个股：融创中国主席孙宏斌当选乐视网新董事长

在乐视网创始人贾跃亭辞去董事长后，第二大股东融创中国董事会主席孙宏斌近日当选乐视网新任董事长，近期因资金链紧绷而颇受市场关注的乐视网迎来新掌舵人。

--中国企业：滴滴和软银联合投资20亿美元予东南亚按需出行平台Grab

中国领先的一站式移动出行平台--滴滴出行宣布，其和软银集团将向东南亚领先的按需出行和移动支付平台Grab联合投资20亿美元，成为Grab最新一轮融资的联合领投方。

--中港股业绩：国泰君安上半年净利47.5亿元，同比下滑5.3%--业绩快报

中国大型券商--国泰君安证券周日晚刊登业绩快报，据初步核算，上半年实现净利47.54亿元人民币，同比下滑5.31%，主要因为去年出售海际证券股权录得一次性投资收益。

--中国个股：中国联通再度澄清战投名单，投资者仍待定

针对有关战略投资人名单的传闻，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司周日稍晚发布澄清公告称，公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中，公司既不知悉该等媒体报导的信息来源，也并未与任何潜在投资者签署过具有约束力的框架协议、认购协议等法律文件。

--中国个股：中国建筑获印尼美加达卫星新城项目，合同额近700亿元

中国建筑股份有限公司盘后公布近期所获建筑工程项目，项目总额合计1,394.5亿元人民币，占去年公司营收14.5%；其中印度尼西亚美加达卫星新城项目，合同金额高达693.7亿元。

--台湾个股：富邦金控旗下银行称房贷业务维持稳健成长，市占率升至第五大

台湾资产第二大金控--富邦金旗下台北富邦银行称，房贷业务维持稳健成长，至今年5月底购屋房贷余额上升至3,859亿台币，年增4.2%，优于整体市场平均的1.03%成长，令市占升至全台第五大银行。

--香港个股：普华和顺拟分拆旗下再生医用生物材料业务在A股上市

中国医疗器械生产商--普华和顺宣布，拟分拆旗下从事再生医用生物材料业务的附属公司在A股市场上市，并争取在2018年或前后向中国证监会申交申请。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)