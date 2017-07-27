《路透晚报》--7月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国政策：强化实施创新驱动战略，完善债权股权等融资服务机制--国务院

中国国务院日前发布强化实施创新驱动发展战略，进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见称，拓展企业融资渠道，完善债权、股权等融资服务机制，稳妥推进投贷联动试点工作。

--中国经济：稳中求进关键是在供给侧改革和防范化解金融风险方面有所进取--官员

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，中国下半年要保持政策连续性和稳定性，实施好积极财政和稳健货币政策，要做到“三个确保”，确保经济健康发展、确保供给侧结构性改革得到深化、确保守住不发生系统性金融风险的底线。

--中国贸易：对敏感领域投资安全审查不应成推行保护主义工具--商务部

对于一些中国对外投资的主要目的国收紧对外资的限制，中国商务部发言人高峰表示，对敏感领域的投资进行安全审查，是一个国家的合法权利。但安全审查不应该作为推行保护主义的工具。

--中国数据：6月工业利润增速回升，融资成本存在上升压力需进一步关注

受生产销售增长加快、购进价格涨幅回落等影响，中国6月份规模以上工业企业利润同比增长19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。

--中国经济：全国输配电价改革完成，今年用电成本将下降1,000亿元--发改委

中国国家发改委表示，今年用电成本将下降约1,000亿元。随着全国输配电价改革完成，下一步发改委价格司还将开展跨省跨区和区域电网输配电价核定、研究制定电网和新增配电网的价格形成机制等工作，将电力体制改革推向深入。

--中国央行：中国瑞士双边本币互换协议续签三年，规模仍为1,500亿元人民币

中国央行称，与瑞士央行续签了中瑞（士）双边本币互换协议，规模保持为1,500亿元人民币/210亿瑞士法郎，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国保险：中国太平海外承保综合成本率约95%，将继续服务“一带一路” 中国综合保险商--中国太平保险集团称，近年来在海外承保的综合成本率约为95%，海外承保利润有保障；中国太平将继续搭建、拓展“一带一路”区域的服务网络，研发适合“一带一路”项目特点的产品，为中国企业“走出去”提供综合金融保险支持。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天期逆回购，单日净投放200亿元

中国央行公开市场今日进行总额600亿元人民币的逆回购操作，仅有七天期一个品种。据此计算，单日净投放200亿元。

--中国货币市场：资金面持续改善，跨月供给增多且利率走低

中国银行间市场资金面仍在持续改善中，跨月供给有所增多且利率走低。随着月末日渐临近，机构跨月需求已逐步得到满足，而且月末可能还有财政投放助力，流动性压力正逐渐减缓。

--中国债市动态：现券收益率小幅回落，美债走强及资金面好转助缓情绪

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，交易员称，美联储最新表态温和，中国央行公开市场单日小幅净投放，均助缓市场情绪。不过一级进出口行债投标结果稍弱于预期，以及特别国债续发的不确定性下，谨慎观望气氛仍存。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9510%，七年4.2111%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三年期固息债，中标收益率为3.9510%，略低于市场预测均值的3.98%；同时招标增发的七年期品种中标收益率为4.2111%，符合此前市场预测的4.21%；两期债对应的投标倍数为4.36倍和3.41倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9759%，五年4.1130%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率分别为3.9759%和4.1130%，对应投标倍数2.85倍和2.22倍。

--新债招标：中国五年铁道债利率4.31%，10年期4.48%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.31%和4.48%，投标倍数分别为2.97倍和6.52倍。

--投行观点：中国特别国债大概率将续作，关注农行定向部分续作模式--中金

中国大型投行--中金公司发布报告指出，今年将有近7,000亿元人民币的特别国债陆续到期，大概率仍要续作，关键在于续作方式，特别是央行通过农业银行定向认购的6,000亿元将于8月底到期，该部分通过何种模式续做，对市场影响可能存在不确定性。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘大升至逾九个月新高，寻机结汇应是主要思路

人民币兑美元即期早盘随中间价大幅上行，并双双创出逾九个月新高。交易员称，美元指数再度下行明显提振市场结汇意愿，但人民币上涨至6.7250元上方时短线获利盘有离场迹象；目前美指仍缺乏利好因素，因此寻机结汇应仍是主要思路。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.64

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.14%至92.64；SDR篮子指数微跌至93.82，BIS篮子指数微跌至93.53。

--全球金融：人民币交易量下降对中国人民币国际化雄心形成打击

据调查显示，全球最大外汇交易中心的人民币交易量4月下降，对中国在全球市场推广人民币交易的努力形成又一打击。来自伦敦的最新数据显示，4月人民币的日均交易量为340亿美元，较去年10月下降了15%。纽约数据显示的4月人民币交易量降幅甚至更大，超过25%至14.3亿美元。

--路透调查：人民币多仓规模升至去年12月以来最高，因美元走势低迷

周四发布的路透调查显示，与两周前相比，投资者提 高了对多数亚洲货币的看多押注，人民币的多仓规模增至去年12月以来最高，因美国动荡的政局令美元徘徊在数月低点附近。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指续微收升，板块走势分化明显中小盘股现整体反弹

中国股市沪综指继续微收升。分析师指出，今日盘中板块走势分化仍然明显，以创业板为代表的中小盘股出现整体大幅上扬，而煤炭、有色等资源股表现疲弱，跌幅居前；目前沪综指临近3,250-3,300点重要阻力区，短期尚需反复震荡消化上方压力。

--中国证券：完善资产证券化业务规则制度体系，防控风险--证监会副主席

中国证监会副主席李超周三表示，在进一步提升资产证券化服务实体经济能力的同时，要不断完善资产证券化业务规则制度体系，强化市场参与机构的合规风控能力，防控风险。

--中国证券：证监会官员表示直接融资不应与IPO划等号

中国证监会和上海证交所官员等周三晚间接受中央电视台采访，证监会办公厅副主任李钢表示，有些市场观点将直接融资与IPO（首次公开发行）划等号，这是一种误解，直接融资包括股权融资、债权融资，股权融资中还包括IPO和再融资等。

--台湾个股：鸿海宣布投资100亿美元在美国威斯康星州建一座显示屏工厂

台湾电子厂商鸿海周三宣布，将投资100亿美元在美国威斯康星州建造一座生产液晶显示屏(LCD)面板屏幕的工厂。鸿海股价周四盘初一度涨逾2%。

--中国个股：中国重工拟资产重组实施市场化债转股，信达等为潜在交易方

中国大型造船企业--中国船舶重工股份有限公司周三晚公告称，公司正筹划重大资产重组，拟透过重组实施市场化债转股，潜在交易对方初步确定为中国信达资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金公司等机构。

--中国企业：华为上半年营收成长15%，创四年来最小增幅

中国电信设备大厂华为公布上半年营收成长15%，创四年来最小增幅。华为2017年前六个月营收上升至2,831亿元人民币(420.3亿美元)，上年同期则为2,455亿元人民币。该公司目前正和瑞典爱立信(易利信，Ericsson)争夺全球最大电信设备供应商地位。

--企业结盟：百度与PayPal达成战略协议，吸引全球商户使用百度钱包

百度公布，已与PayPal Holdings Inc达成战略协议以吸引海外商户，因中国科技企业加大争夺海外支付合作伙伴。百度称，基于战略协议，百度支付平台--百度钱包，将在全球范围内被大约1,700万个PayPal商户接受。

--香港个股：酷派集团附属遭平安银行深圳分行兴讼，追讨8,000万元人民币借款

由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快四个月的酷派集团称，近日接到平安银行深圳分行向公司旗下一间附属公司（借款人）及相关担保人的民事起诉状，要求深圳市中级人民法院判令借款人须立即偿还贷款本息共8,000万元人民币、律师费及诉讼费等相关费用。

--港股业绩：恒隆地产中期基本纯利倒退4%，因利息收入减少

业务重心在中国发展商业物业的恒隆地产宣布，上半年基本纯利按年倒退4%，因期内利息收入及利息支出资本化金额减少；此外，受人民币贬值及个别项目进行优化工程影响，期内公司内地物业租金收入下降4%。

--《焦点》中国电动汽车方兴未艾，几家业者已考虑藉由结盟省时省钱

中国诸多电动汽车初创企业中，有几家正在考虑结盟，以共用资源、共同研发技术，从而更快在中国这个全球第二大车市推出新车。

由于相关规定更趋严格，竞争愈发激烈，中国方兴未艾的电动汽车产业已经出现整合迹象，奇点汽车共同创办人兼执行长沈海寅表示，奇点与其他四家企业--车和家、红星汽车、爱车公司、威马汽车--讨论结盟已有几个月的时间。 (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)