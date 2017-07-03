《路透晚报》--7月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--中美关系：双方应牢牢把握发展大方向，聚焦合作、管控分歧--习近平

中国国家主席习近平上午应约同美国总统特朗普通电话。习近平强调，中美双方应该按照在海湖庄园达成的共识，牢牢把握中美关系发展大方向，坚持相互尊重、互惠互利的原则，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系取得更多实实在在的进展。

--中美关系：美军舰擅入中国领海严重违法，将加大海空巡逻警戒--中国国防部

中国国防部在其官方微博发文称，美国执意派军舰擅自进入中国领海挑衅，是严重的违法行为，中方对此表示坚决反对；中国军队将根据国家安全所受威胁的程度，强化各项防卫能力建设，加大海空巡逻警戒力度，坚定捍卫国家的主权和安全。

--中国政治：绝不能允许任何挑战中央权力和香港基本法权威的活动--习近平

中国国家主席习近平在庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼上指出，要始终准确把握“一国”和“两制”的关系。任何危害国家主权安全、挑战中央权力和香港特别行政区基本法权威、利用香港对内地进行渗透破坏的活动，都是对底线的触碰，都是绝不能允许的。

--中国数据：财新6月制造业PMI重归50之上并创三个月高点，经济仍具韧性

中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)6月升至50.4，远超路透调查预估中值49.5，并创下三个月高位。

--《综述》中国经济三季度下行压力恐加大，货币政策微调程度取决监管力度 虽然二季度中国经济增速大概率维持较好水平，但面对基建、房地产投资增速不断下滑影响，业内人士认为，三季度中国经济下行压力可能加大，全年则呈现前高后低，而货币政策有望出现一定程度宽松，宽松的程度则取决于监管的力度。

--《特写》发展中国家踏上东方取经路

出发之前，Ahmed Ramy听说了很多关于中国迅速发展的故事，也看到过很多图片和影像资料，当他真正踏足于此，还是被眼前的城市所震撼：高楼密集林立，车龙川流不息。尤其是河北省固安县的参观，让他对中国城市的大手笔规划和建设速度印象深刻。

--中国反腐：国资委原副主任张喜武因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分

中共中央纪委监察部网站发布公告称，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央候补委员，国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武严重违纪问题进行了立案审查，其因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分，降为正局级非领导职务。

【金融】

--中国央行：6月开展SLF操作共467.66亿元人民币，开展MLF操作4,980亿元

中国央行公布，6月开展SLF操作共467.66亿元人民币；开展中期借贷便利操作4,980亿元，期限1年，利率为3.2%。

--台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.479%，高标在0.488%

台湾央行表示，今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.479 %，略低于市场预估0.485%附近，较前次标售均标0.485%低0.6基点。

【固定收益】

--中国公开市场：连续七日暂停操作，今日净回笼700亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为公开市场连续第七日暂停操作；据此计算，今日净回笼700亿元。

--中国金融：债券通顺利达成首批交易，资本项目开放迈出一大步

根据中国银行间债券交易系统显示，债券通周一早间已顺利达成首批交易。其中交通银行与交行澳门分行达成债券通首笔交易。此举显示资本项目开发迈出一大步。

--中国新债：国家电投等五家企业周二起首发债券通非金融债，包括CP和SCP

债券通（中国内地与香港债券市场互联互通）开闸，中国国家电力投资集团等五家企业今日公告，将自周二(4日)起首批发行债券通非金融债券，品种包括短期融资券(CP)和超短期融资券(SCP)。

--中港金融：中银香港完成债券通下首两笔债券交易及即期人民币交易

债券通正式开通，中银香港宣布，完成债券通下的首两笔债券交易、首笔即期人民币交易，以及参与认购首只经债券通发行的债券。

--新债招标：“债券通”农发债一和三年期各获5亿元满额追加--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午针对境外机构追加发行 的一年和三年期首批“债券通”金融债，各获得5亿元人民币的追加认购，达到预定的追加 发行上限；两期债追加专场投标倍数分别为2.60倍和2.44倍。

--中国货币市场：资金相对偏松但融出多为短钱，后市到期较多心态依然谨慎

7月首个交易日，中国央行公开市场连续第七日暂停操作，不过银行间市场资金面仍相对偏松，短期资金供给充足，长期品种融出则有所减少。交易员称，月初资金总量水平仍然较高，不过后市仍面临资金巨额到期以及缴税等不确定性因素，故供给多集中于短期品种。

--中国债市动态：期现货延续震荡偏弱，债券通农发债受热捧影响暂有限

中国银行间债市现券震荡显弱，国债期货亦小跌。交易员表示，主要利率债长端收益率窄幅震荡，月初资金面虽仍属平稳，但因预期谨慎短券收益率止跌转升；不过伴随今日债券通正式开启，农发行首批“债券通”新债发行显示需求向好，投标倍数创历史新高，不过对市场影响暂有限。

--中国信用债：6月信用债取消发行规模续降至278亿元，为连续第二月减少

据路透不完全统计，6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人民币，为连续第二个月减少。

--《台湾利率预测》7月短票利率料在0.34-0.365%，股利发放料扰乱资金流动

台湾资调人士表示，7月现金股利发放将扰乱货币市场资金分配 ，资金流动加剧，若是外商银将分得的现金股利汇出，可能令台币资金更少。估计本提存期 的30天自保短票利率料主要在0.34-0.365%。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元随中间价小跌，双向波动走势日趋成熟

人民币兑美元即期早盘小幅回落，延续上周五回调走势，中间价亦结束连续大涨。交易员称，7月仍是实需购汇旺季，随着美元企稳，实需顺势入场，大行则适度提供美元流动性，但双向波动走势日趋成熟，不应期望汇价持续单边升贬走势。

--中国央行：人民币汇率将基本稳定，跨境资本流动继续向均衡收敛--副行长

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜撰文指出，中国经济基本面仍将支持人民币在全球货币体系中的稳定地位，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定，预计跨境资本流动将进一步向均衡收敛，外汇储备规模也将在波动中逐步趋于稳定。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一平，CFETS指数持平于93.29

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一持平于93.29；SDR篮子指数微升至94.22，BIS篮子指数微升至94.25。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93.29

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(30日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.08%至93.29，较2014年底则仍下跌6.71%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升创两个半月新高，钢铁股领涨

中国股市沪综指连三日收升，创两个半月新高。分析师指出，今日以上证50为代表的部分金融、消费类蓝筹股近期连续上涨后出现小幅调整，但钢铁板块走势强劲，且部分中小板和创业板个股亦反弹走高，助大盘持稳。总体看后市方向仍不明，股指料续维持窄幅整理走势。

--中国证券：“兜底增持”别变味，对其监管应保持足够重视--人民日报

人民日报刊登“兜底增持”别变味的文章称，上市公司是公众企业，股价节节攀升是所有股东共同愿望，但这从根本上有赖于公司基本面的改善、经营业绩的提升。就监管而言，对于“兜底增持”也需要保持足够关注。

--中国房地产：碧桂园上半年居国内房企销售榜首，万科和恒大次之--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，上半年碧桂园以2,842.2亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科和中国恒大居第二和第三位。

--中国新股：下半年A股IPO减速但单体融资额上升，全年料融资2,500亿--PWC

国际会计和咨询机构--普华永道预计，下半年A股首次公开发行（IPO）速度将较上半年明显下降，但单个项目平均融资规模有所上升，预计全年A股IPO融资2,200-2,500亿元人民币。

--香港股市：今年IPO宗数有望破纪录，集资额计料仍跻身全球三强--罗兵咸永道

罗兵咸永道预期，下半年香港的首次公开发行（IPO）市场将保持平稳发展，在中小型企业IPO活动带动下，2017年全年将有破纪录的160宗新股上市，预计全年集资总额有望达2,200亿港元，继续跻身全球三强之列。

--中国个股：TCL集团旗下子公司获腾讯4.5亿元战略投资，加快互联网业务发展

中国大型家电企业--TCL集团公告称，子公司深圳市雷鸟科技有限公司以增资扩股的方式引入战略投资者腾讯，后者以4.5亿元人民币认购雷鸟科技新增注册资本2,027万元，获得本次增资后雷鸟科技16.67%的股权。

--中国个股：绿地将旗下物业公司以10亿元售予雅居乐，未来五年战略合作

中国大型房地产企业--绿地控股公告称，拟将全资子公司上海绿地物业服务公司以10亿元人民币价格售予雅居乐3383.HK旗下雅居乐物业，双方并达成战略合作，未来五年绿地开发的房地产项目将以雅居乐物业作为优先级物业合作商。

--香港个股：旭辉控股出资近16亿元人民币，伙拍恒基中国发展苏州两住宅项目

中国房地产商--旭辉控股宣布，与香港主要地产商--恒基地产的中国分支成立合营，合作发展两个位于苏州的住宅开发项目，其中旭辉应占的总投资额为15.95亿元人民币。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 乔艳红)