《路透晚报》--7月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国7月官方PMI双双回落，传递经济下半场动能放缓信号

中国在发布超预期的上半年经济成绩单后，最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落至51.4和54.5，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

--《综述》中国的城市太大了吗？还不够大

中国的城市太大了吗？周日参加北京大学国家发展研究院论坛的专家们给出的答案是：还不够大。他们认为中国过去限制大城市、鼓励小城镇发展，造成人口流动和土地供给出现一定背离，未来更应优先发展城市化战略，以城市群为主体形态，实现各大城市和小城镇的协调发展。

与会人士指出，与城市化相对应的，应是土地、公共服务、房产税等制度建设的小步前行，而如火如荼的特色小镇建设，也应真正纳入城市群之中，才能得到更良性的发展。

--中国经济：去产能别纠结，不可贪小利错过转型升级最佳时机--人民日报

人民日报刊登文章称，中国去产能难，不去产能会更难。供给侧结构性改革不是应对经济下行压力的权宜之策，而是推动中国经济转型升级的长远大计；去产能别纠结，不可贪图一时小利错过经济转型升级最佳时机。

--中国军事：有信心有能力打败一切来犯之敌，有能力维护国家主权安全--习近平

中国国家主席习近平周日在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵时讲话指出，要把中国的人民军队建设成为世界一流军队，中国军队有信心、有能力打败一切来犯之敌，有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。

--中国贸易：下半年外贸仍面临很多困难，吸收外资料依旧稳中向好--商务部

中国商务部副部长钱克明表示，下半年外贸发展仍面临很多困难和挑战，保持进出口回稳向好的任务很艰巨，并预计下半年吸收外资仍将保持稳中向好的态势。

他在国新办举行的新闻发布会上表示，今年上半年中国对外直接投资同比下降，有去年同期基数较高的因素，同时也有国内的经济状况向好，对外投资意愿减弱，国际上的投资不稳定、不确定因素增多以及中国出台一些调控措施等因素。

--中国反腐：国家安检总局原局长杨焕宁因严重违纪被撤职降级--中纪委

中国中央纪委监察部公布，国家安全生产监督管理总局原党组书记、局长杨焕宁因严重违纪受到留党察看二年、行政撤职处分，并降为副局级非领导职务；终止其党的十八大代表资格。

--香港经济：6月整体访港旅客按年跌1.9%，终止连三月升势--旅发局

香港旅游发展局公布，6月整体访港旅客按年下跌1.9%，此前连续三个月回升的势头暂时中断；综合上半年访港旅客则增加2.4%，其中内地旅客升幅2.3%。

--香港房地产：6月私人住宅楼价指数连续八个月破顶，惟按月升幅略收敛

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年6月全港私人住宅楼价指数连涨15个月，且连续第八个月创出新高，惟按月升幅则略为收歛。

【金融】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创九个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创九个月新低。目前A股市场结构化行情还在继续，随着一线蓝筹股估值修复已大致到位，基金经理暂时先减轻仓位，进一步观察大盘动向。

--《焦点》中国去杠杆紧箍咒难松，银行业下半年资产配置更注重灵活

中国金融业从去杠杆到稳杠杆，政策开始更加注重监管协调与维护市场基本稳定的平衡。但在降杠杆远未结束、严监管仍是主基调的形势下，众多不确定因素令银行业对下半年资产配置继续保持谨慎。

--《综述》中国央行官员阐释大资管监管新思路，业界期待“在变局中破局”

行至十字路口的中国大资管行业正在等待顶层设计建立的统一监管框架落地。业界高管普遍认为，当前资管业务出现问题一定程度上是由于不同机构之间缺乏统一的监管规则和标准所致，未来统一资管新规后金融机构加快转型的过程可能较长且更加痛苦，但对行业长期发展而言是机会。

--中国金融：下半年要加强监管，争取年内出台18项新监管制度--银监会

中国银监会周六发布2017年年中工作座谈会内容指出，下半年加强监管要有新作为，全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补法规空白，争取在年内出台18项新制定和新修订监管制度。

--中国保险：深入治理市场乱象，果断处置一批潜在风险点--保监会副主席

中国保监会副主席陈文辉日前表示，做好保险工作要切实防控风险，全行业要把防控风险放在更加重要的位置，深入治理市场乱象，果断处置一批潜在风险点，完善防控风险的长效机制，切实守住不发生系统性风险的底线。

--中国证券：7月末QFII获批额度增至932.74亿美元—外管局

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至7月31日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至932.74亿美元；上月末为927.74亿美元。同期合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元，上月末为899.93亿美元；人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为5,482.41亿元人民币，上月末为5,431.04亿元。

--香港金融：股市乐观情绪“透支”，外汇基金短期收益或较波动--金管局

香港外汇基金半年度投资收入创新高主要受环球股市升浪带动，惟金融管理局（HKMA）称，股市乐观情绪有相当“透支”成份，并非建基于全球经济明显回好的基本因素，展望后量宽时代的投资市场前景变得前所未有地复杂，外汇基金短期收益随时会出现颇大波动。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,400亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,600亿元，14天期800亿。据此计算，单日投放量完全对冲当日到期量。

--中国债市动态：资金紧势未缓期现货小幅走弱，PMI数据平稳暂影响不明显

中国银行间债市早盘现券收益率震荡小升，国债期货小幅走弱。交易人士表示，周末银监会表态监管要有新作为，叠加月末最后一天资金面紧张势头未缓解，同时PMI数据显示经济基本面仍稳中偏强，多重因素致现券震荡中仍显弱势。

--中国货币市场：资金偏紧回购利率趋涨，月末银行融出意愿降低

7月末最后一日，中国央行公开市场操作量仅对冲当日到期，银行间市场早盘资金面紧绷，银行融出意愿降低，回购利率涨幅明显。不过交易员称，月末回购价高属预期之中，平稳跨月应可无虞。

--新债招标：农发行三年增发债收益率3.9994%，五年4.1059%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年两期固息金融债， 中标收益率分别为3.9994%和4.1059%，投标倍数为5.15倍和4.56倍。

--新债招标：中国进出口行20年固息债续发收益率4.4083%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行今日簿记建档续发行的20年期固息债，中标收益率为4.4083%，发行价格为95.55元，投标倍数为1.60倍。

【外汇】

--中国外汇：6月服务贸易逆差295亿美元，旅行差额占比近九成--外管局

中国国家外汇管理局公布，6月份服务贸易逆差295亿美元，逆差额较上月的225亿美元增加31.11%，其中旅行差额占比达到87.80%，运输差额占比亦达到15.93%。另外，当月货物与服贸顺差168亿美元，较上月的230亿美元环减26.96%。

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价上行，6.7250元附近分歧再现

人民币兑美元即期早盘随中间上行，中间价则刷新逾九个月高点。交易员称，此前疲软的美国数据加上政治不确定性持续打压美元多头，但人民币上行到6.7250元附近后部分机构尝试购汇，限制了人民币汇价反弹空间。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至92.75

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数今日较上日微升0.02%至92.75；SDR篮子指数微跌至93.75，BIS篮子指数微跌至93.6。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续降，CFETS指数跌至92.74

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(28日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.18%至92.74，较2014年底则仍跌7.26%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收创三个半月新高周期股领涨，后市有望冲击3,300点

中国股市沪综指连四日收升，放量续创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘在周期股带动下继续走强，煤炭有色板块经过上周短暂调整后，近两日在宏观经济稳定、期货价格再度上扬支撑下卷土重来，料后市大盘有望冲击3,300点整数关口。

--《独家新闻》MSCI警告中国企业，停牌过久将从新兴市场指数剔除

MSCI明晟警告称中国企业，股票如果停牌太久将面临被剔除出其指数的风险。此时距离MSCI明晟把中国A股纳入其指标新兴市场指数刚一个月。

--中国企业：政府要求安邦保险出售海外资产--彭博

彭博引述未署名消息人士报导，中国要求安邦保险集团出售海外资产。上月安邦保险董事长被当局带走。彭博未提供细节。安邦在香港的发言人暂未回复置评请求。

--中国企业：复星集团去年末资本负债率50.7%，走出去为更好回来--董事长

中国大型民营企业--复星集团董事长郭广昌周末以个人名义发表了对当下中国热点问题的一些思考，指出该集团截止去年末资本负债率为50.7%，这很健康；而“走出去”是为了更好地回来。

--香港热股：和电香港盘初大涨14%创近22个月高位，此前公布出售固网业务

香港首富李嘉诚旗下的和记电讯香港公布，以144.97亿港元出售固网电讯业务予I Squared Capital，预期变现所得溢利约57.5亿港元，交易所得款项净额拟用作一般的营运用途及投资于流动通讯业务，预期大概于今年10月完成交易。该股早盘盘初大涨14%，创近22个月高位。

--香港热股：旭辉盘初曾涨逾2%并创历史新高，再度配售新股筹逾5亿港元

继向中国平安增发股份后，中国房地产商--旭辉控股再度配售新股筹逾5亿港元，周一复牌盘初曾涨逾2%并创出历史新高。旭辉此前公告，通过配售代理花旗以先旧后新方式向不少于六名承配人配售1.35亿股股份，每股3.82港元，涉资约5.16亿港元，拟用于一般营运资金。连同此前按每股3.5港元向平安增发的5.45亿股股份，两次配股共筹约24.2亿港元。

--香港热股：汇控股价涨3%创逾两年半以来最高，业绩超预期并续回购股份

汇丰控股香港上市的股份午盘股价最多大涨3.01%，创2014年11月以来最高，受公司刚公布的上半年业绩胜过市场预期，且继续回购股份带动。

汇丰控股的香港分支--恒生银行公布，今年上半年净利同比增长23%，收入与成本效益俱增。

--中国个股：三元股份携手复星集团，逾49亿元收购法国健康食品公司

中国乳制品企业--三元股份上周五晚间公告称，拟与复星集团下属公司共同收购Brassica Holdings100%股权，后者全资持有法国百年健康食品品牌St Hubert，预计交易总金额达6.25亿欧元，约合49.36亿元人民币。（完） (整理 乔艳红; 审校 林高丽)