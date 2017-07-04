《路透晚报》--7月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要： 【政经】

--中国央行：实施好稳健中性货币政策，引导信贷社融合理增长--二季度例会

中国人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策，综合运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国经济：各开放型经济新体制综合试点要“敢试敢闯、不等不靠”--副总理

中国国务院副总理汪洋称，开展构建开放型经济新体制综合试点试验，是形成全方位、高水平对外开放新格局的重要探索，各试点地区要发挥主动性、创造性，不等不靠、敢闯敢试，力争形成更多可复制、可推广的制度创新成果。

--中国经济：促分享经济发展意见出台，进一步放宽资源提供者准入限制--发改委

中国国家发改委出台促进分享经济发展意见称，按照“鼓励创新、包容审慎”的原则，发展与监管并重，支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。

--中葡关系：葡萄牙拟发行熊猫债，巩固与中国的经济文化联系

葡萄牙计划成为首个在中国债券市场融资的欧元区国家，从而巩固与中国的经济与文化联系。此举也可能为其他欧洲国家政府开辟新路。

--中国贸易：若巴西输华牛肉存在食品安全风险将立即采取应对措施--质检总局

中国质检总局周二对路透称，已要求各地检验检疫机构加强对进口巴西肉类产品的检验检疫监管，一旦发现巴西输华牛肉存在食品安全风险，将根据情况立即采取应对措施并及时对外公布。

--中国经济：服务业主导、消费驱动发展模式初显，将增强经济可持续性--新华

新华社发表新华时评指出，中国经济增长方式正在由投资转向消费、由外需转向内需，而服务业主导、消费驱动的发展模式初步显现，这将进一步增强经济发展的可持续性。

--中国社会：强降雨致南方11省份78人死亡失踪，直接经济损失253亿元--民政部

中国民政部发布消息，截至当地时间7月4日9时的统计显示，自6月29日以来的南方强降雨已致11省份78人死亡失踪，超过1,100万人受灾；直接经济损失252.7亿元人民币。

--台湾经济：制造/非制造业预估下半年营运好转，利润率改善--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院表示，调查显示制造业和非制造业预估今年下半年营运较上半年持续好转，上半年略受到压缩的利润率则料将改善。

--香港房地产：6月住宅买卖合约宗数按月回升6.4%，为今年来次高

香港土地注册处发表数字显示，6月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月回升6.4%，扭转5月份的跌势；注册量为今年以来第二高。

【金融】

--中国央行：香港RQFII投资额度扩大至5,000亿元人民币

中国央行发布通知称，经国务院批准，香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至5,000亿元人民币。

--《焦点》中国当局对民间征信的支持力度减弱

中国大型科技公司打造征信平台的行动，最初得到了中国当局的支持，如今则面临来自监管机构的更多阻力。监管者担心民间参与可能威胁到数据安全并形成利益冲突。两名了解相关进展的人士告诉路透，2015年允许阿里巴巴蚂蚁金服和腾讯开发征信系统的中国央行，悄悄地撤回了对此事的支持。

--中国保险：保监会开展财险公司备案产品专项整治，规范产品开发管理

为强化保险监管、整治市场乱象，中国保监会称，已于近日下发通知开展财产保险公司备案产品专项整治工作。

【固定收益】

--中国债市：完善做市商和货币经纪制度等稳步推进对外开放--央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜表示，下一步央行将按照人民币国际化、资本项目可兑换的总体部署，稳妥推进银行间债券市场的对外开放。内容包括完善做市商和货币经纪制度；丰富利率、汇率衍生工具和加强基础设施建设等。

--中国公开市场：连八日无操作因流动性总量较高，单日既无投放亦无回笼

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，公开市场今日不开展操作，这也是央行连续第八日暂停操作；据此计算，今日公开市场既无投放亦无回笼。

--新债招标：国开行债券通一年债利率3.53%，10年4.2082%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的一年、三年和10年三期债券通固息债，中标利(收益)率分别为3.53%、3.9495%和4.2082%，此前三期债预测均值为3.67%、3.97%和4.15%；三期债投标倍数为7.32倍、6.87倍和3.66倍。

--路透专访：中港债券通属可控渐进式资本开放，预计初期规模有限--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，跟QDII、QFII以及银行间市场备案后投资中国债市等现有举措相比，中港“债券通”总体是在可控的渠道下渐进进行资本开放，便利化程度大为提高；不过预计初期债券通规模将比较有限，对利率汇率冲击不大。

--中国货币市场：资金宽松短期品种交投活跃，逆回购连续暂停符合预期

中国银行间市场资金面宽松、回购利率续降，成交集中于短期品种。交易员称，月初资金面压力有限，如央行公告所言，流动性仍处于较高水平；而公开市场逆回购连续暂停符合预期，预计还会暂停一段时间，维持回笼自然到期资金的节奏。

--中国债市动态：现券弱势调整态势不改，国开行债券通债短端需求好于长端

中国银行间债市现券收益率继续小幅调整，不过月初资金宽松利率互换微幅下行。交易员表示，后期资金预期仍谨慎，叠加经济基本面改善及政策降杠杆忧虑等因素继续施压，现券延续弱势震荡格局；惟国开行债券通新债今日短端需求仍延续向好，但长端则略逊。

--中国债市：6月托管量增7,567亿，理财激增致基金增量创新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，6月债券托管量净增7,567亿元人民币，期末托管余额为464,400亿元(按债券口径统计)。除商业银行以4,829亿元单月净增量继续领先外，受商业银行理财产品异军突起推动，基金类以3,985亿元增量创下单月新高。

--中国新债：财政部下周一起发行至多460亿元电子储蓄国债，三和五年各半

中国财政部公告，将自7月10日起发行总额不超过460亿元人民币电子式储蓄国债，三年和五年期各半。与6月两期相比，三年期品种利率上调了5个基点(bp)至3.90%，五年期则维持在4.22%不变。

--中国企业：西王集团解除对齐星集团托管协议，后者资不抵债将破产重整

中国西王集团有限公司公告，周一(3日)到期解除对齐星集团的托管协议，后者已资不抵债，下一步将进行破产重整。在托管期间内西王集团投入的资金，待齐星集团进入破产重整程序后作为共益债务优先受偿，确保西王集团资金不受损失。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，短期续跌空间料有限

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，但实际有效波动区间非常狭窄。交易员称，隔夜美元大幅反弹，小幅提振市场购汇情绪；大行则适度提供美元流动性，另外部分美元多头止盈离场，因此人民币续跌空间或有限，短期走势需要更关注美元指数表现。

--中国外汇：8月1日起暂免十个直接交易货币对竞价和询价手续费--外汇交易中心

中国外汇交易中心近日发布通知称，自2017年8月1日起，暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林和土耳其里拉十个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期为三年。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上行，CFETS指数微升至93.43

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.16%至93.43；SDR篮子指数微升至94.31，BIS篮子指数微升至94.43。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小跌结束三连升，蓝筹股继续调整

中国股市沪综指收市小跌，结束三连升。分析师指出，白酒、保险等绩优蓝筹股今日继续调整，而昨日尾市强顶大盘的钢铁板块亦出现回调，盘中缺乏有效热点，股指无力继续上涨，只能窄幅弱势震荡。

--中国证券：上半年在上交所发行地方债近2,000亿，下半年料势头不减

中国上海证券交易所表示，今年上半年已有1,950.81亿元人民币地方政府债券在该所完成公开招标发行，预计下半年这种势头不减。为改善地方债二级市场流动性，目前各相关方正在积极推动除传统银行、保险等机构以外的投资者，尤其是个人投资者“入市”。

--中港个股：招行冻结乐视资产，因乐风移动贷款发生欠息--报载

中国证券报报导，就贾跃亭夫妇及乐视系三家公司12.37亿人民币资产被司法冻结一事，招商银行方面周一晚间接受采访时回应，本次申请资产保全，系乐视旗下的乐风移动贷款发生欠息、招行上海分行多次催收无果后所采取的法律手段。

--香港个股：辉山乳业与大股东债务重组涉设立新控股公司，以物色白武士

停牌逾三个月的辉山乳业债务重组取得进展，根据顾问建议，上市公司与部分大股东杨凯的资产打包成立一间新的控股公司，以便寻求白武士注资“打救”。（完） (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)