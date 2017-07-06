《路透晚报》--7月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》6月通胀预计持稳，投资、消费或有放缓压力

路透综合30余家机构预测中值结果显示，6月通胀数据基本持平于前月，变化不大，但投资、消费可能面临一定放缓压力。

--《中国数据观测》6月出口同比增速持稳进口小幅回落，贸易顺差续扩

路透综合30家机构预测中值结果显示，中国6月出口同比增速料保持稳定，持平于上月的8.7%，进口增速则小幅回落至13.1%，当月贸易顺差有望继续扩大至424.4亿美元。

--《中国数据观测》6月M2增速续降因考核压力及金融强监管，新增信贷微升

路透综合31家机构预测中值显示，6月末考核的压力，以及金融监管加强及去杠杆推进，商业银行股权、债权投资以及同业业务扩张速度明显放缓，可能造成货币派生能力持续下滑，加之去年同期基数较高，中国6月末广义货币供应量(M2)同比增速将继续下降至9.5%，刷新历史低点。

--中国经济：未来四年居民收入年均增逾5.3%，2020年翻番就可实现--统计局

中国国家统计局称，2016年全国居民人均可支配收入与2010年相比实际增长62.6%，为2020年实现居民收入比2010年翻番的目标打下坚实基础；在未来四年内，只要居民收入年均实际增速在5.3%以上，到2020年居民收入比2010年翻番的目标就可实现。

--《焦点》力推战略新兴产业，中国奋力搭乘第四次工业革命的头班车

虽然无缘前三次工业革命，但中国显然不会缺席正在来临的第四次工业革命的浪潮。无论是大力推进战略新兴产业的国家战略，抑或中国本土生长包括腾讯、阿里巴巴等新兴行业领军者的不断壮大，可以预见中国跻身第四次工业革命潮头不是梦。

--中国投资：加强对境外企业和对外投资的监督管理，完善风控体系--商务部

中国商务部表示，中国企业“走出去”获得重大机遇的同时，面临的风险也在上升，将完善对境外企业和对外投资的统计和监测、加强对境外企业和对外投资的监督管理。

--中国反腐：中化集团公司原总经理蔡希有严重违纪，被开除党籍和公职

中国中共中央纪律检查委员会周四表示，中化集团公司原总经理，中石化股份公司原高级副总裁蔡希有严重违纪，被开除党籍和公职。

--台湾经济：立法院三读通过前瞻基础建设特别预算，首期四年4,200亿台币

台湾立法院三读通过前瞻基础建设条例，分为二个四年期程，各4,200亿台币，周三通过首个四年4,200亿台币预算。本次内容再新增少子化友善育儿空间建设、食安及人才培育促进就业等三项。

【金融】

--《独家新闻》中国富商肖建华麾下的明天控股将出售数十亿美元资产--消息

三位知情消息人士对路透表示，失踪的中国富商肖建华旗下的金融帝国要出售其数十亿美元的投资，其中包括在华夏人寿、新华信托、潍坊银行和包商银行的持股。

--中国基金：在信息规范透明基础上推动解决“三类股东”问题--协会会长

中国基金业协会会长洪磊表示，基金业协会对“三类股东”问题已提出解决思路，证监会正积极研究，并已在个案上取得成功突破；协会将从登记备案开始，严格按要求规范私募基金运作管理，保证机构产品信息规范透明、真实有效，在此基础上推动问题妥善解决。

【固定收益】

--中国公开市场：连续10日无操作流动性总量仍高，单日净回笼700亿元

中国央行称，今日不开展公开市场操作，因近期银行体系流动性充裕，对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平；这也是央行连续第10日暂停操作。据此计算，公开市场单日净回笼700亿元。

--中国债市动态：现券及期货延续暖势，资金充裕且监管松动提振情绪

中国银行间债市现券收益率和利率互换（IRS）小幅下行，国债期货高开高走。交易人士称，资金面持续宽松，且金融监管态度有所软化，提振市场情绪；不过市场对流动性的担忧依然存在，外加国内基本面和外围市场不确定性仍在，市场回暖持续性有待观察。

--中国货币市场：资金宽松隔夜续有减点成交，转债申购在即致需求较旺

中国银行间市场早盘资金面整体仍显宽松，隔夜品种最为充裕，开盘不久即见减点成交；不过旺盛的需求下，资金价格下行动力有所减弱。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.0461%，七年4.1574%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的五年和七年两期债，中标收益率为4.0461%和4.1574%，均低于此前4.08%和4.17%的预测均值；两期债投标倍数为3.20倍和2.33倍。

--新债招标：进出口行一年债收益率3.7836%，五年4.11%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标发行的一、三、五年固息债，中标收益(利)率分别为3.7836%、4.0213%和4.11%，对应投标倍数5.16倍、3.61倍和3.45倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小跌，等待美国加息预期进一步明朗

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，中间价则连四日回落。交易员称，外部环境暂时平静，但市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，等待美元出方向；中期看英、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。

--中国央行：中蒙双边本币互换协议续签三年，规模保持为150亿元人民币

中国央行称，与蒙古银行续签了中蒙双边本币互换协议，规模保持为150亿元人民币/5.4万亿蒙古图格里克，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上行，CFETS指数微升至93.51

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.09%至93.51；SDR篮子指数微升至94.30，BIS篮子指数微升至94.46。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续创逾两个半月收盘新高，但获利回吐压力加大

中国股市沪综指收盘续创逾两个半月新高。分析师指出，今天沪指在3,200点整数关口震荡整理，午盘前后一度出现盘中急挫，显示获利回吐压力加大，煤炭、有色等周期类股则仍保持涨势。目前大盘依旧强势，料仍将保持比较温和的上行形态。

--中国股市：全面认识上证综指，客观认识A股市场和防范风险--中金所董事长

中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，作为A股“第一指”的上证综指代表性在降低，已不能反映股改后流通股本价格的变化以及沪深全市场股价变化情况。仅以上证综指判断全市场走势，无异于刻舟求剑，投资者容易误判。

--台湾股市：台韩高科技指数成分股门槛20亿美元，台积电等30家入列--消息

高科技股正成为全球股市投资热点，两位消息人士表示，台湾证券交易所与韩国交易所共同编制的高科技指数将在第三季推出，成分股共纳入台积电、三星电子等30家大型科技公司。

--中国行业：未来三年电力供需料延续宽松，今年用电量6.65-6.93万亿千瓦时--报告

中国电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2016》称，按照电力发展“十三五”规划提出的各类电源发展目标、跨区跨省电力交换规模及煤电控制目标进行测算，预计未来三年中国电力供需将延续总体宽松的态势。2019年中国全社会用电量约在6.65万亿至6.93万亿千瓦时之间。

--中国企业：万达集团上半年实现营收1,348.5亿元，同比增12.4%

中国大型地产和娱乐集团--万达集团宣布其半年业绩，上半年公司实现收入1,348.5亿元人民币，完成年度计划的51.1%，同比增长12.4%；其中服务业务收入贡献占比达57.9%，占比进一步提高。

--中国企业：ofo小黄车完成逾7亿美元E轮融资，阿里、弘毅和中信基金领投

中国共享单车领军企业之一的ofo小黄车宣布，其已完成超过7亿美元的E轮融资，本轮融资由阿里巴巴、联想控股旗下私募基金弘毅投资和中信证券旗下的中信产业基金联合领投，原有投资人滴滴出行和DST持续跟投。

--美国个股：百度携手50家公司成立合作伙伴联盟，加速推进自动驾驶车

百度宣布成立Apollo生态合作伙伴联盟，此举将使其Apollo平台与Alphabet的Waymo系统正面对决。百度期待通过这个体系广泛的联盟来促进自动驾驶车发展，希望到2019年时能在中国上路。

--美国个股：京东旗下京东到家上半年业务收入增6.5倍，3万家实体店新入驻

中国最大的生鲜商超O2O（线上线下）平台--京东到家宣布，上半年其业务收入超过去年同期的7.5倍，线上销售额（GMV）平均月度环比增幅超过了三成。另外，上半年包括欧尚和正大优鲜在内的超过3万家实体门店新入驻京东到家平台。

--企业结盟：腾讯入股TCL，推进智能电视市场

中国最大社交媒体和游戏公司腾讯控股同意，中国最大电视制造商TCL的智能电视可共享其视频内容，以将其内容服务优势地位从手机扩展至客厅。

--中国个股：乐视网董事长贾跃亭称会将金融机构、供应商等任何欠款还清--微博

在招商银行申请冻结乐视系实际控制人贾跃亭相关资产后，贾跃亭在其个人微博上发出公开信，恳请给予乐视一些时间，给乐视汽车一些时间，他会把金融机构、供应商以及任何的欠款全部还上。

--汽车产业：戴姆勒和北京汽车将投资50亿元人民币在华生产电动汽车

德国戴姆勒与中国合作伙伴北京汽车股份有限公司已经同意，在2020年前共同投资50亿元人民币(7.35亿美元)，用于在中国生产电动汽车和提供相关基础设施。

--中国个股：葛洲坝获俄阿穆尔天然气加工厂部分工程，合同金额12.7亿欧元

中国大型基建公司--葛洲坝集团股份有限公司公告称，近日已签署施工总承包合同，获得俄罗斯阿穆尔天然气加工厂部分工程项目，合同金额12.744亿欧元，总工期81个月。 （完）