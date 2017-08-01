《路透晚报》--8月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：绝不搞侵略扩张，也绝不允许中国领土被分裂出去--国家主席

中国国家主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上讲话称，中国绝不搞侵略扩张，但有战胜侵略的信心，绝不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。

--《焦点》中国降成本的空间还有多大？降税费仍是最大诉求

中国政府这两年不遗余力“降成本”效果究竟如何？中国财政科学院发布的调研报告给出了正面评价，2016年降成本政策效果显现，但税费负担沉重仍是企业痛点，降低税费依然是企业最大诉求。

但中国难以长期持续地进行减税降费，未来在政策手段和减免空间上都会不断收窄。尤其中国已进入高成本时代，除税收之外的用工、环保、研发等各种成本都在加速上涨，如何在降成本与防风险间寻找平衡点，让降成本实质落在降低无效成本并进行制度改革上，更考验决策者的智慧。

--中国数据：财新7月制造业PMI升至四月高位，需求改善明显价格有所回升

财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)7月升至51.1，高于上月和路透调查预估的50.4，并创下四个月高位。需求--尤其是外需的好转推动了制造业的进一步扩张，价格水平亦有一定抬升，整体而言，经济仍保持增长动力。

--《焦点》中国反驳特朗普就朝鲜问题的批评言论，称各方需共同努力

朝鲜(北韩)进行最新的导弹试射活动后，美国总统特朗普发表推文称对中国“非常失望”。中国周一对此批评做出反驳，称问题不是出在中国方面，各方需共同努力找到解决方案。

--东北亚情势：朝鲜日前发射的导弹可打到美国大部分地区--美国官员

两位美国官员周一对路透表示，朝鲜(北韩)最近这次洲际弹道导弹(ICBM)试射表明，平壤方面现在或许有能力打击美国本土的大部分地区。

--中国环保：京津冀大气环境形势依然严峻，要严格控制燃煤量--副总理

中国国务院副总理张高丽最新表示，京津冀及周边地区大气环境形势依然十分严峻，特别是秋冬季大气污染治理存在薄弱环节，要深入开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，严格控制燃煤量。

--中国反腐：原银监会主席助理杨家才因严重违纪被开除党籍和公职--中纪委

中国中共中央纪律检查委员会称，中国银行业监督管理委员会原党委委员、主席助理杨家才因严重违纪被开除党籍和公职；中纪委称，杨家才严重违反政治纪律和政治规矩，打探巡视和纪律审查信息，为个人职务提拔搞非组织活动；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所接受宴请。

--澳门经济：7月博彩收入按年增29.2%，连续一年上升

澳门政府公布，今年7月博彩收入按年升29.2%，此番升势已持续一年，且7月份的升幅为今年以来最大。

【金融】

--中国央行：7月开展SLF操作139.81亿元，开展MLF操作3,600亿元

中国央行公布，7月开展SLF操作共139.81亿元人民币，7月末常备借贷便利（SLF）余额为110.73亿元。7月并开展MLF操作3,600亿元，期限1年，利率为3.2%，7月末中期借贷便利（MLF）余额为42,270.00亿元，抵押补充贷款余额为24,694.00亿元。

--中国金融：央行通报40家银行同业账户违规，责令限期整改--财新

财新网报导称，中国央行于7月中旬通报同业账户专项检查结果，点名包括中国银行、农业银行、建设银行等40家银行并要求限期整改，整改期间银行不得正常办理同业账户相关业务。

--中国金融：总杠杆仍然偏高，平衡去杠杆与稳增长难度较大--央行行长助理

中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，当前稳杠杆工作初见成效，但总杠杆仍然偏高，平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。下一步，央行将继续实施稳健的货币政策，强化宏观审慎管理和系统性风险防范，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。

--香港金融：证监会发现有私人基金或委托帐户可能隐瞒上市公司持股量

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，发现有些私人基金或委托帐户存在不寻常之处，包括可能隐瞒上市公司持股量。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,700亿元逆回购操作，单日投放继续完全对冲到期

中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿。据此计算，单日投放量仍完全对冲当日到期量。

--中国债市动态：期现货延续弱势新债需求一般，资金紧势未缓仍施压

中国银行间债市早盘现券继续弱势震荡。交易人士表示，央行公开市场操作连续两日仅对冲到期，虽已跨过月末，但紧绷的资金面缓解有限，一定程度对现券交投情绪亦形成压制，期现货联袂走弱；不过相较之下，一级国开行新债需求仍属于比较平稳。

--中国货币市场：大行略有融出未改资金紧势，逆回购继续对冲到期情绪谨慎

中国银行间市场早盘资金面仍然偏紧，临近午段大行略有融出，但未改整体紧势。交易员表示，央行公开市场投放仅仅对冲到期，令市场情绪谨慎，资金供给偏少，后续仍需关注逆回购操作情况，不过月初之际料资金随后会有所改善。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.5689%，10年4.1901%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率为 3.5689%、4.0897%和4.1901%，其中一年期稍低于市场预测均值3.59%，五年和10年期则略高于预测均值4.08%和4.18%；三期债对应的投标倍数为3.70倍、4.35倍和2.87倍。

--《中国新债预测》一年和10年新发国债中标利率均值为3.38%和3.63%

中国财政部周三将招标新发一年和10年固息国债。路透调查显示，今日虽为月初，但资金面紧张势头仍缓解有限，午后国债期货跌幅扩大，现券收益率亦震荡上行；预计明日新发国债定位接近二级，中标利率预测均值分别为3.38%和3.63%。

--中国信用债：7月信用债取消发行规模降至216.4亿元，连续第三月减少

据路透不完全统计，7月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额216.4亿元人民币，金额连续第三个月减少。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价创逾九个半月新高，仍应择机结汇

人民币兑美元即期早盘续随中间放量上行，并与中间价双双刷新逾九个半月新高。交易员称，隔夜美元指数再刷15个月新低，进一步打击市场的持汇意愿，美指大幅波动则推高市场交投兴趣，半日交易放量突破160亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至92.77

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至92.77；SDR篮子指数微跌至93.68，BIS篮子指数微跌至93.57。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收升创近19个月新高，金融板块再度走强

中国股市沪综指连五日收升，创近19个月收盘新高。分析师指出，今日大盘继续攀升，金融权重股重新走强领涨，临近尾盘股指再度发力以全日最高点报收；而周期股经过前期集体大涨后，短线调整压力加大。

--企业并购：中国当局收紧管制，海航两笔海外并购案遇阻--消息人士

四位知悉相关流程的消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购案已遇挫。目前中国当局正在扫荡高风险收购案的资本汇出。

--中国企业：安邦保险称没收到中国监管机构要求其出售海外资产

中国安邦保险集团表示，没有收到中国监管机构要求其出售海外的资产。＂安邦没有收到过（中国）监管机构要求我们处置海外资产的要求。＂安邦一名在香港的发言人表示。

--中港个股：农行系债转股子公司农银投资获批成立，注册资本100亿

按资产计中国第三大银行--农业银行称，银监会近日正式批准该行设立农银金融资产投资有限公司，主要从事市场化债转股及配套支持业务。这也是继建行获批设立建信投资后，第二家获批成立的债转股实施机构。

--香港个股：中海油称印尼BD气田已投产，将于2018年实现高峰日产量

中国海洋石油称，于印尼的BD气田已经投产，并将于2018年实现高峰日产量。根据整体开发计划（ODP），BD气田将于2018年实现约25,500桶油当量的高峰日产量。

--香港个股：汇丰控股委任瑞信在伦敦交易所回购高至20亿美元普通股

欧洲最大银行--汇丰控股公告宣布，已与瑞信订立委托协议，瑞信可自于今年8月1日至不迟于12月31日期间购买（视乎监管机构批准是否仍然有效）总值不超过20亿美元普通股，并同时向汇控出售有关股份。

--企业合作：滴滴出行宣布与欧洲共乘出行企业Taxify达成战略合作

中国共乘打车软件公司--滴滴出行宣布，与欧洲共乘出行企业Taxify达成战略合作伙伴关系，将向后者投资并与之开展合作。

--《热点透视》中国人就餐口味提升，引高档快餐业者寻商机

中国中产阶层饮食偏好的提升引起高档快餐业者的注意。这个市场规模庞大却不好消化。不过，吃上一口又有何妨？(完) (整理 乔艳红; 审校 林高丽)