《路透晚报》--8月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美贸易：特朗普接近就如何回应中国贸易做法做出决定

美国政府的一位高官表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。

--中国财政：着力打造中国版“市政收益债”，防范化解地方专项债风险--财政部

中国财政部通知称，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，打造中国版“市政收益债”，防范化解地方政府专项债务风险。

--中国政策：环评文件未经依法审批或审查批准的建设项目不得开工--国务院

中国国务院公布关于修改建设项目环境保护管理条例的决定，加强事中事后监管，规定建设项目必须严格依法进行环境影响评价，环境影响评价文件未经依法审批或者经审查未予批准的，不得开工建设。

--中国国企：境外投资事前决策必须考虑财务可行性，建绩效评价--财政部

中国财政部发文要求，国有企业境外投资事前决策必须考虑财务可行性，对财务尽职调查和可行性研究的形式和内容作出规定，规范事中运营财务管理及加强财务监督；并要以集团为单位开展境外投资绩效评价，结果将作为进行国有资本注资等行为的重要依据。

--《综述》随着中国审查加强，海航集团两宗海外收购交易遇阻--消息

四位知情消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购交易遇阻。目前中国当局正在全面打击债务推动的企业收购交易。

--中国能源：防范化解煤电产能过剩风险，落实年度产能缩减任务--能源局

中国国家能源局召开防范化解煤电产能过剩风险视频会议指出，当前防范化解煤电产能过剩风险刻不容缓，煤电转型升级发展势在必行。要更多采用市场化、法制化手段进行调控，定期发布实施年度风险预警。

--中国央企：一汽集团与兵装集团高层互换，徐留平任一汽新董事长

中国大型汽车企业--中国第一汽车集团宣布，国务院任命原中国兵器装备集团总经理徐留平为一汽集团新董事长、党委书记，公司原董事长徐平则转任兵装集团董事长、党组书记。

--香港房地产：7月住宅买卖合约宗数按月大减逾42%，注册量为半年最低

香港土地注册处发表数字显示，7月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数按月大减42.4%至3,515份，注册量为半年以来最低；反映香港金管局5月下旬推出进一步收紧按揭措施冷冻成交。

【金融】

--中国央行：切实防范金融风险，强化银行同业账户规范管理

中国央行称，为切实防范金融风险，央行于去年9月至今年1月期间对2,600余家银行组织开展同业账户专项检查，发现个别银行存在违规问题多、违规程度高，以及开户审核环节把关不严等现象。

--中国金融：积极支持市场主体开展真实合规的内保外贷业务--外管局

中国国家外汇管理局表示，目前并未针对媒体报道中的几家企业开展内保外贷业务调查，相关报道情况不实；外管局积极支持包括银行和企业在内的市场主体开展真实合规的内保外贷业务。

--中国金融：面对美联储潜在加息中国央行仍有跟进压力，宜早不宜迟--专家

中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭撰文表示，从更长时间来看，面对美联储9月份的加息以及2018年的潜在加息，中国央行仍有跟进压力，且宜早不宜迟，因为明年中国经济依然面临较大的下行压力。

--台湾金融：柜买中心核准中油发行绿色债券，为首家生产企业申请案--消息

两位消息人士透露，台湾柜买中心核准中油发行绿色债券的申请，为首家生产企业递件，此次发行金额上限为30亿台币、发行年期则为10年，预计9月底前发行。

--台湾金融：金管会开放投信设立PE基金，引导资金投入公共建设及绿能产业

台湾金管会公布开放投信事业转投资子公司设立私募股权基金(PE Fund)、办理受托管理或引介投资PE Fund相关业务，以引导资金投入公共建设、绿能、长照等基础建设与新创产业。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,200亿元逆回购，连三日单日投放完全对冲到期

中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期300亿。据此计算，连续三日单日投放量完全对冲当日到期量。

--中国货币市场：资金面趋暖利率下行，短期料转为稳中偏松局面

继上日尾盘资金供给明显改善后，中国银行间市场整体流动性较上日趋于好转，资金价格也有所下行；月初走款影响因素较少，有助于资金面休养生息，预计随着机构谨慎情绪继续缓和，短期流动性有望继续转暖至稳中略偏松格局。

--中国债市动态：情绪改善期现货显暖意，资金略缓新发国债招标受捧

继此前连续几日疲弱震荡后，中国银行间债市早盘现券收益率略走低，国债期货同步上涨。交易人士表示，资金面平衡中压力趋缓，现券一改疲态交投情绪出现改善，一级两期新发国债招标亦受追捧，中标结果远低于预期。

--新债招标：中国10年国债利率3.59%一年期3.33%，共获4.6亿元追加认购

中国财政部上午招标发行的10年期新发固息国债，获得0.7亿元人民币追加认购，中标利率3.59%；同时招标的一年期固息国债，获得3.9亿元追加认购，中标利率3.33%。上述两期债中标利率分别低于3.63%和3.33%的市场预测均值。业内人士稍早透露，10年国债边际中标利率3.61%，投标倍数4.04倍；一年国债边际中标利率3.37%，投标倍数2.26倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.6111%，10年4.2743%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七、10年固息金融债，中标收益率分别为3.6111%、4.2693%和4.2743%，投标倍数为4.00倍、3.71倍和4.17倍。

--中国信用债：上海云峰集团称下周二到期的10亿元PPN兑付存在不确定性

上海云峰集团公告称，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张，其发行的应于下周二（8月8日）兑付的非公开定向债务融资工具(PPN)14云峰PPN003，兑付存在不确定性。该PPN发行规模为10亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，关注中美可能的贸易摩擦

人民币兑美元即期早盘小幅调整，与中间价双双脱离逾九个半月高点。交易员称，美元指数经历连续下跌后出现企稳，人民币汇率随即回落；近期中美两国贸易摩擦“口水战”升级，如果进入实质性对抗，可能会对人民币形成较大影响，需重点关注。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至92.83

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.06%至92.83；SDR篮子指数微跌至93.65，BIS篮子指数微升至93.62。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌终结五连涨，市场分歧加大3,300点得而复失

中国股市沪综指小幅收跌，结束连五日升势。分析师称，今日大盘冲高回落市场分歧加大，沪指一度冲上3,300点整数关口，创近19个月盘中新高，但之后逐级下滑；受供给侧改革预期强化影响，金融股和周期股仍为做多主力，但个股跌多涨少，结构性行情特征明显。

--台湾股市：放量收创逾27年新高，苹果财报胜预期激励相关概念股齐扬

台湾股市放量收创逾27年新高。分析师指出，国际智能手机大厂--苹果财报优于预期，激励权值股台积电及大立光等苹果概念股齐扬，带动大盘指数冲高突破10,500点关口。

--《分析》苹果向监管示好加倍押注中国市场，因对手已经领先

美国消费电子公司苹果正在更加紧密地与全球最大智能手机市场中国绑在一起。它在该市场的份额下滑，更加依赖各项服务的销售，而出售这些服务需要得到中国政府的批准。苹果最近急匆匆采取的一些行动，彰显其争取符合中国科技行业监管机构的要求，重振在中国市场的销售。

--中国个股：南京银行拟定增募资至多140亿元，补充核心一级资本

中国城商行--南京银行公告称，拟非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过140亿元人民币，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

--中港个股：华能国际中期净利跌96%受累燃料成本上升，H股盘初跌逾5%

中国最大的独立发电商--华能国际今年上半年净利同比下降96%，受累于燃料成本上涨，其H股盘初跌逾5%。

--中国企业：阿里巴巴携手东南亚O2O平台，将率先在新加坡推跨境支付宝业务

东南亚O2O（在线到线下）移动平台Fave宣布，将与阿里巴巴旗下金融机构蚂蚁金服合作，透过支付宝为东南亚顾客提供无缝跨境支付体验，新加坡市场将率先推出体验。

--中国企业：山东民企齐星集团债务危机处置进入破产重整程序--新华

新华社报导，中国山东省民营企业齐星集团有限公司及部分下属企业，以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务等为由，上月末向山东省邹平县人民法院申请重整，该法院于今日正式受理其重整申请。

--中国企业：P2P贷款平台点融获得新加坡GIC等投资人2.2亿美元融资

中国P2P贷款平台点融称，获得以新加坡政府投资公司(GIC)等投资人2.2亿美元投资。点融希望加快新技术研发，在中国市场扩张，并在该地区其他国家进行投资。

--路透专访：台湾证交所以互编指数、互挂ETF为国际合作新模式--发言人

台湾证券交易所表示，与其他国家交易所合作互编指数，并推动追踪指数的ETF(交易所买卖基金)相互挂牌，料将是资本市场相互合作的新模式。

--台湾个股：富邦产险拟参股天津生态城互联网财险，投资额3.7亿人民币

台湾资产第二大金控--富邦金公告，旗下富邦产险拟参股大陆天津生态城互联网财险，投资金额3.735亿元人民币。(完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)