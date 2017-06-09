《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月5日-6月9日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理吸引跨国投资--总理

中国国务院总理李克强表示，将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。

--中国数据：5月延续CPI和PPI涨幅差距收窄，通胀友好为降杠杆腾空间

中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，与以往由食品价格拉动不同，低基数和非食品价格变动正在贡献越来越大的涨幅，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。

从政策角度而言，有分析人士认为，年内通胀整体友好，有利于政策继续聚焦于降杠杆和防风险，但也有人士担心四季度有通缩风险，届时政策可能需要有所放松。

--中国数据：5月以美元计价进出口增幅双反弹，基数及价格因素下半年料回落

得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

分析师指出，虽然外贸仍延续去年底以来的回升势头，但随着基数以及价格因素的影响，下半年进出口增幅料呈回落态势，但外贸作为三驾马车对中国经济的拉动作用仍好于预期。

--中国数据：5月财新服务业PMI升至52.8，今年首度上升且为四个月最高

中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。

--中国经济：减税降费不会加剧财政收支矛盾，反有助培植扩大税源--副财长

在经济增速放缓的大背景下，中国政府大规模的减税降费是否会加剧财政收支矛盾？财政部副部长史耀斌明确表态，不仅不会加剧财政收支矛盾，反而有助于改善企业经营环境，相应扩大培植更多税源和其它合理的政府性收入。

--中国经济：续推降费措施为企业减负2,830亿，免征银行保险监管费--国常会

中国国务院召开常务会议称，要持续推出减税降费措施，让企业轻装上阵。决定自7月1日起，推出暂免征银行业和保险业监管费等四项新的降费措施，预计每年可再减轻企业负担2,830亿元人民币。

--中国经济：预计下半年猪肉价格呈下行之势，蛋价有望企稳回升--商务部

中国商务部表示，由于供应增加，今年以来猪肉、鸡蛋、蔬菜等农产品价格下降较为明显，预计下半年国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。

--中国经济：雄安规划还在深入研究，新区发展绝不应被房地产商绑架--专家

中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪指出，雄安新区规划还在深入研究中，雄安新区的发展绝不应被房地产商绑架，要在体制机制等方面做变化，为中国今后城市发展尝试走一条新的路子。

--中欧经济：中国愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究--李克强

中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。

--中欧经济：加强一带一路倡议与欧洲投资计划对接，设立中欧共同投资基金

中国外交部发布第十九次中国-欧盟领导人会晤成果清单，双方同意加强“一带一路”倡议与欧洲投资计划的对接，设立中欧共同投资基金。双方将通过亚投行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行等多边开发机构促进相关合作。

--中美贸易：中国代表团计划访美，外界寄望取消美国禽类进口禁令

中国农业代表团将在未来几个月访问美国，令外界期待中国政府或将取消对美国家禽进口的禁令。若中国政府取消进口禁令，将惠及美国农场主。美国农户对总统特朗普的贸易政策深感不安，后者于1月带领美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并承诺重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

【金融】

--中国金融：将调节好货币闸门，维护流动性基本稳定--央行副行长

中国央行副行长陈雨露称，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。

--中国保险：扩大险企自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限--保监会

中国保监会表示，决定进一步扩大保险公司自主定价权，下调商业车险费率浮动系数下限，最低折扣率将进一步下调至0.3825，部分地区低至0.3375。经过本轮改革，保险行业商业车险赔付率可能提高3.6个百分点。

--中国央行：一季度非现金支付业务同比增逾两成，人民币跨境支付运行平稳

中国央行称，2017年一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长。其中，一季度非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元人民币，同比分别增长24.53%和4.54%。

--《焦点》中国银行业问题资产处置欲速则不达

尽管债转股和AMC（资产管理公司）政策松绑等一系列支持银行加速消化问题资产的措施频落地，但对于绝大多数银行而言，不良资产仍是横亘在眼前的一道难题，尤其在今年强监管的环境下处置更是困难重重，资产质量好转的曙光也依然微弱。

--中国金融：汇率体制急需改革，增强人民币汇率灵活性--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，当前急需改革中国的汇率体制，不灵活的汇率，成为中国下一步经济开放和人民币国际化的一个重要的约束。

--中国金融：资管业务监管需统一规制，打破刚性兑付--央行官员

中国人民银行金融稳定局局长陆磊称，当前中国资产管理市场存在一定的乱象，存在非持牌机构做代理资管，以及持牌机构有套利行为，需要制定统一资管规制的规则；同时，资管行业需回归资产管理的业务本质，打破刚性兑付。

【固定收益】

--《分析》中国央行兑现28天逆回购和MLF稳定资金面，关注下周FED议息后动向

中国央行本周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。

业内人士称，下周美联储(FED)将公布议息结果，若美国加息，中国跟进上调逆回购等市场利率概率较高。不过考虑到经济下半年可能面临的压力、以及中国与美国实际利差已扩大等，届时中国央行不跟进上调亦未为不可，可密切关注后续动向。

--中国债市：5月托管量增6,902亿元，受地方债供给高峰支撑--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，5月债券托管净增量较上月略降，不过在地方债供给持续高涨支撑下，当月仍达到6,902亿元人民币(按债券口径统计)，期末托管余额为456,832亿元。分机构看，商业银行净增持4,656亿元，占总量比超过三分之二。

--中国债市：上清所5月托管量净减6,170亿为首降，监管压力下NCD减3,905亿

以托管信用债和同业存单(NCD)为主的中国上海清算所最新数据显示，5月固定收益产品托管量净减少6,170亿元人民币，至154,684亿元，为2014年12月发布月度数据后首现下降。

【外汇】

--《综述》估值变动和资本外流缓和助中国外储续增，美元加息周期仍将施压

5月末中国外储已连续四个月增加，且单月增加240亿美元，为2014年4月以来最大单月增幅。分析人士指出，非美货币升值和债券收益率上涨带来的估值变动是5月外储大增的主要原因，而跨境资本流动改善也对外储增加有所贡献，短期外储规模将趋稳。不过他们同时指出，随着6月美联储议息会议临近，未来资本外流压力再次上升的风险依然存在。

--中国外汇：巩固跨境资金流动平稳、均衡发展基础，推动外储趋稳--外管局

中国国家外管局表示，随着金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

--离岸人民币：港交所自7月10日延长人民币期货交易时间，并增二级庄家

香港交易及结算所（港交所）公布三项提升人民币期货产品交易安排，包括自今年7月10日起延长人民币期货交易时间以及增加第二级庄家。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股IPO减速并非救市良药，结构性行情仍将延续

中国证监会于近日先后祭出减持新规及减缓新股发行节奏两道“救市”利器，但A股市场似乎仍无动于衷，继续维持弱势震荡，令不少投资者感叹“药不对症”。

--中国证券：证监会明确非实控人的创投基金所持股份锁定期可减为一年

在近日公布减持新规后，中国证监会又对创业投资基金减持做了补充性规定。证监会发布监管问答指出，在上市公司股东中，作为非实际控制人的创业投资基金股东，在满足一定条件后，其所持股份锁定期可由原先的三年减为一年。

--中国证券：鼓励符合条件的一带一路沿线国家企业发行熊猫债--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，未来将鼓励符合条件的“一带一路”沿线国家的企业发行熊猫债；并以原油、铁矿石为突破口，逐步引入境外投资者参与国内特定品种期货交易。

--中国证券： 上交所与哈萨克斯坦共建阿斯塔纳国际交易所，并持股25.1%

上海证券交易所称，将与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。据合作协议，上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，并将在技术咨询、业务规划、产品设计、市场推广等方面对该交易所的筹建给予全方位支持。

--中国汽车：5月广义乘用车销量同比上升1.2%，前五月累计则下降0.9%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，中国5月广义乘用车销量178万辆，同比上升1.2%，环比亦升5.1%；1-5月累计销量905.4万辆，同比下降0.9%。

--中国原油：5月原油进口反弹至纪录第二高，并超过美国成全球最大买家

中国5月原油进口反弹至纪录第二高，使得当月中国成为全球最大的原油买家，因担心对亚洲的原油供应趋紧，以及产油国减产计划延至明年3月。中国海关总署公布数据显示，中国5月每日进口372万吨原油，或876万桶，较上年同期提高15%，比4月亦高近8%。

--中港个股：万科称大股东深地铁正筹划受让万科股份，A股停牌

中国最大房企之一的万科企业股份有限公司公告称，当天晚间其接到大股东深圳市地铁集团有限公司通知，其正筹划受让万科股份。万科A股自周三起持续停牌。

--中港个股：中国神华及国电电力称母公司正筹划重大事项，引发合并猜想

中国两大能源电力上市公司--中国神华及国电电力同时发布公告称，各自的母公司拟筹划涉及上市公司的重大事项，自周一起停牌。这引发市场对于神华集团和国电集团合并的猜测。

--香港新股：广州农商行IPO筹高至11亿美元，锁定海航等投资者--销售文件

据路透获得的销售文件显示，广州农村商业银行香港IPO（首次公开发售）拟筹高至11亿美元，并已锁定海航集团等三名基石投资者。

--《独家新闻》中国万洲国际寻求收购美欧牛肉和禽肉业务

全球最大的猪肉生产商--美国Smithfield Foods Inc的母公司、中国万洲国际正在美国和欧洲寻求收购牛肉和禽肉资产，这将加剧其与全球肉类加工商Tyson Foods和JBS SA等对手的竞争。

--中国农业：5月大豆进口量较上年同期大增25%至纪录高位--海关

海关数据显示，中国5月大豆进口量较上年同期增长25%，至纪录最高位，因此前购买的大豆曾积压未出货，5月运抵中国。

--中国企业：海航集团马不停蹄完成500亿美元交易后，今年将放慢并购步伐

中国综合企业海航集团近两年积极展开各种交易，从入股德意志银行和希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings)，到收购电子产品经销商英格雷姆麦克罗(Ingram Micro)，如今该集团打算放慢脚步，或者说至少降低海外收购的交易规模。（完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)