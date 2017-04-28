《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月24日-28日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国金融：形势良好但存外部冲击可能，加强金融监管处置风险点--习近平

中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

--《独家新闻》特朗普称或与朝鲜有“重大、重大”冲突，但将寻求外交途径解决

美国总统特朗普表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。

--《综述》美国航母打击群驶向朝鲜半岛水域，中国呼吁各方克制

中国国家主席习近平在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。

--中国经济：要高度重视防控金融风险，加强监管协调--政治局会议

中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

--中国经济：今年能完成6.5%左右增长目标，货币政策保持稳健中性--央行行长

中国人民银行行长周小川近日表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

--东北亚情势：当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险--中国外交部长

中国外交部长王毅会见俄罗斯副外长加季洛夫时表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。

--中国经济：房价调控可借鉴汇率经验，供需结合、引导预期及全局出发--专家

中国人民银行参事盛松成称，房价和汇价与经济社会的稳定、发展息息相关，保持汇价相对稳定、抑制房价泡沫和防止房地产市场大起大落非常重要，房地产可以借鉴汇率调控的经验，注意供需结合、引导预期和从全局出发。

--中国经济：IMF称可能再次上调中国2017年GDP增长预估

国际货币基金组织(IMF)表示，2017年中国经济增速可能快于该机构的预期，此前中国公布的第一季经济表现优于预估。IMF还敦促中国政府着手应对国内根深蒂固的金融风险。

--中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任

中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。

--中国数据：3月工业利润同比增速放缓，经济短期高点已现未来料趋收敛

受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。

分析人士认为，利润增速回落和PPI环比涨幅放缓相呼应，后续上中游企业的盈利增速可能继续放缓；再加上高频数据显示工业有减速迹象，经济短期高点已现，未来随着基数的抬升，工业企业利润增速料趋向收敛。

--《财经洞察》中国雄安新区如何实现“创新驱动”从规划到落地的一气呵成？

在中国现有的19个国家级新区中，若将刚刚出炉的河北雄安新区喻为含着金汤勺出世，似乎并不为过。只是这个起点标准甚高，寄望“一张蓝图干到底”的国家级新区，要实现“创新驱动”从规划起草到最终落地的一气呵成，从理论高点到现实中落地，面临的挑战与困难着实不少。

--中国经济：一季度就业延续稳中向好态势，但今年结构性就业矛盾更加突出

中国人力资源和社会保障部称，一季度就业“温暖开局”，延续了总体平稳、稳中向好的态势；但今年就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，结构性就业矛盾更加突出。

--中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委

中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。

--中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委

中国国家发改委表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。

--中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委

中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。

--中国国企：1-3月国企利润总额5,873.1亿元，同比增长37.3%--财政部

中国财政部公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。

--《独家新闻》中国寻求在一带一路峰会上加强全球化立场

据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。

【金融】

--中国金融：要更加主动防控金融风险，大力治理金融乱象--银监会

中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。

--中国金融：银监会下调银行不良贷款转让门槛，批量转让由10户降至3户--消息

中国银行业问题资产处置正迎来政策松绑。三位消息人士透露，银监会明确将不良资产批量收购门槛由原先的10户以上降低到三户以上，意在积极推进市场化债转股和加速问题资产清理。

--中国保险：保监会发文加强保险业风险防控，要求险企避免激进投资策略

中国保监会发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域，并对保险公司提出了39条风险防控措施要求。

--中国金融：3月末银行业金融机构资产同比增14.1%，负债增14.2%--银监会

中国银行业监督管理委员会公布，截止3月末，银行业金融机构资产总额231.9万亿元人民币，同比增14.1%；负债总额213.97万亿元，同比增14.2%。

--中国基金：3月公募基金资产管理规模达9.3万亿元，创出历史新高

据中国基金业协会官方微信，3月公募基金资产管理规模达9.295万亿元人民币，创出历史新高；较上月增加4,721.1亿元，这亦是2016年1月以来净流入规模最大的一个月。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场单周净投放缓和监管冲击，政策利率上调可能仍存

适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。

业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。

--中国信用债：4月已有近百只信用债取消发行，规模逾940亿超3月全月

近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。

【外汇】

--《市场洞察》“稳定”成人民币汇率双刃剑，避免超调还应提高弹性

人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。

--《焦点》人民币企稳给中国外贸企业吃下定心丸，套保续作与否仍有观望

继1月大幅震荡后，人民币兑美元汇率迄今已维持了长达三个月的横盘走势。随着中国外贸企业对汇率稳定的信心增强，以及监管层适度放松外汇管理，企业资金成本的确定以及订单的增加，使得企业新的生产、投资计划也在酝酿之中。

--中国外汇：将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务--外汇交易中心

为促进银行间外汇期权市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心发布通知称，将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇期权会员，参与机构应签署相关协议并提交申请。

--中国外汇：3月服务贸易逆差221亿美元，较上月扩大25.6%--外管局

中国国家外汇管理局公布，3月服务贸易逆差221亿美元，逆差额较上月的176亿美元增加25.57%，其中旅行差额占比达到74.66%，运输差额占比亦达到22.62%。另外，当月货物与服贸顺差85亿美元，上月为逆差224亿美元。

--离岸人民币：3月人民币在国际支付中占比1.78%，仍位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。

【证券/行业】

--《焦点》MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量，今年纳入希望上升

投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。

纽约指数服务商MSCI明晟将在6月宣布，是否将人民币计价的中国大陆上市股票或者A股纳入其新兴市场指数。若A股被纳入，则可望在未来10年为中国大陆股市吸引高达4,000亿美元资金流入。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创半年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比连续第三个月回落，并创半年新低。近期国内监管层加强金融监管，令股市风险偏好降低，大多基金经理调低股票仓位。

--《分析》中国钢铁巨兽难驯服，特朗普也没辙？

美国总统特朗普对中国钢铁出口发出采取强力反制行动的警告，加剧了中美之间持续多年的贸易争执，但可能不会让中国当局收手。去年，中国向美国直接出口62万吨钢材，在中国8亿吨的年产量中只是一小部分。作为全球最大的钢铁生产国，中国约占全球产量的一半。

--中国经济：首季钢铁业产能利用率升至73.7%，将鼓励部署千兆光纤网--工信部

中国工业和信息化部新闻发言人郑立新表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。

--中国钢铁：规范企业名单首次“清淤”，40家整改29家撤销河北是重灾区

中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。

--中国钢铁：钢铁产能过剩的基本面未完全改变，仍需去产能、去杠杆--中钢协

中国钢铁工业协会常务副会长顾建国称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。

--中国证券：证券法修订草案对证券发行规定暂不修改，因注册制尚无具体措施

据新华社报导，证券法修订草案周一提请中国全国人大常委会二审，在草案二次审议稿中，对证券发行的相关规定暂不作修改，因目前注册制改革的相关准备工作仍在进行，具体改革措施尚未出台。

--中国汽车：产业中长期规划发布，2025年新能源车产销占比逾20%--工信部

中国工业和信息化部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

--《分析》中国C919大飞机即将首飞？挑战波音只欠销量

当中国在2010年全国航展上披露其首个大型商用喷气客机的历史性订单时，西方记者被排除在外，只允许本地媒体见证中国航空业发展的这个重大转折点。

预计中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)的C919客机将在未来几周内首飞，这次将会大量邀请外国媒体和潜在买家到场--说明北京正在适应竞争，准备在未来20年估计高达2万亿美元的全球飞机市场中获得一席之地。

--中国黄金：一季度黄金消费量同比增14.73%，金条避险需求大幅上升--新华

新华社援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。

--中国企业：滴滴出行将融资60亿美元，估值500亿超过小米--消息