《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。

业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。

债市: --中国银行间债市当周现券和期货整体表现弱势，惟周五现券收益率略有下行，国债期货亦震荡收高。交易员称，一季度最后交易日现券窄幅波动整体平稳，不过国债期货尾盘大幅跳水后又拉回；从交投情况看，清明假期前夕市场情绪一般，活跃度下降；跨季后流动性形势依然是左右债市走势的主要因素，虽MPA考验已过但后期资金面料仍维持紧平衡，4月或仍以结构性行情为主。

票据: --季末前最后一周，中国票据市场转贴利率转为下行，因此前银行已提前消化表外理财纳入广义信贷MPA季度考核压力，且月末资金面未如预期中紧张。足期国股电票转贴价格本周跌幅超过20个基点(bp)，最新至年息4.6%附近。

交易员称，目前票据价格仍属高位，吸引买需，转入月初后信贷规模和流动性压力应该不大，转贴利率预计仍有下行空间。