《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。
公开市场操作:
--在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
分析人士指出，MLF作为现阶段补充基础货币的主要工具，其规模已累计到逾4万亿之巨，而今年以来人民币贬值压力暂缓，相应地外汇占款下降势头初步得到遏制，投放基础货币的压力亦减轻，此时央行降低MLF存量并辅以部分逆回购替代也是顺势而为。
他们并认为，央行此举一方面是趁外部压力减缓的有利时机，对流动性总量适度控制，以此支撑降杠杆及防风险货币政策目标的实现，此外在MLF存量降低初期，通过暂时增加期限更短的逆回购，灵活操作以保证流动性平稳过渡。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率震荡走升，尽管资金面偏松，但金融监管趋严、基本面数据走稳抑制市场情绪，MLF未续做与逆回购重启多空交织，货币政策预期维持中性偏紧，海外方面美元走弱及避险情绪升温，对国内债市提振有限。
票据:
--中国票据市场转贴利率当周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。
交易员并指出，本周到期的MLF（中期借贷便利）未续做，下周缴税因素对资金面又将影响加大，短期票据利率易升难降；近期有关金融业加强监管的新规连番出台，未来若认真落实，对银行相关业务的影响不小，票据业务也难免会受到负面冲击。
股市:
--中国股市沪综指当周冲高回落，收盘小幅下挫。周二沪综指一度放量收创逾15个月新高，但经济数据持续回暖后略显疲态，地缘政治局势不稳定，监管预期不断加强，加之雄安新区概念股连涨后，市场热点持续难度较大，市场氛围转而开始谨慎，个股估值压力逐渐显现。(完)
(整理 边竞/张晓翀/张金栋/吕雯瑾; 审校 乔艳红)