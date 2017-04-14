《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

分析人士指出，MLF作为现阶段补充基础货币的主要工具，其规模已累计到逾4万亿之巨，而今年以来人民币贬值压力暂缓，相应地外汇占款下降势头初步得到遏制，投放基础货币的压力亦减轻，此时央行降低MLF存量并辅以部分逆回购替代也是顺势而为。

他们并认为，央行此举一方面是趁外部压力减缓的有利时机，对流动性总量适度控制，以此支撑降杠杆及防风险货币政策目标的实现，此外在MLF存量降低初期，通过暂时增加期限更短的逆回购，灵活操作以保证流动性平稳过渡。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率震荡走升，尽管资金面偏松，但金融监管趋严、基本面数据走稳抑制市场情绪，MLF未续做与逆回购重启多空交织，货币政策预期维持中性偏紧，海外方面美元走弱及避险情绪升温，对国内债市提振有限。

票据: --中国票据市场转贴利率当周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。

交易员并指出，本周到期的MLF（中期借贷便利）未续做，下周缴税因素对资金面又将影响加大，短期票据利率易升难降；近期有关金融业加强监管的新规连番出台，未来若认真落实，对银行相关业务的影响不小，票据业务也难免会受到负面冲击。