《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。

分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及MLF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。

他们并称，在去杠杆过程中，虽然流动性仍存在阶段性的波动风险，但资金出现持续大幅紧张的概率并不大，紧平衡仍会是常态；此外随着市场利率的进一步上升，叠加美联储加息步伐未止，逆回购利率的上调仍在路上。

债市: --中国银行间债市当周现券大幅走弱后陷入区间震荡。交易人士表示，周初一季度GDP等经济数据超预期向好，导致交投情绪恶化，叠加银监会此前发文对银行理财和同业业务等进行监管，令部分银行委外资金赎回，亦引发现券抛压加重，更令市场雪上加霜。随后虽稍有一定超跌修复行情，但现券一二级持续未脱偏弱行情，在降杠杆等严监管政策还将继续发力的预期下，短期市场整体情绪仍偏空。

票据: --中国票据市场转贴利率当周明显上行，资金面趋紧以及监管力度加强致银行压缩报表，市场收票热情低迷。交易员表示，本周面临缴税高峰，且银监会连续发文加强银行同业业务监管，流动性紧张的同时银行出票为主，利率随之上行。他们指出，银行同业业务监管的增强仍是主要风险之一，票据市场势必受此冲击；此外货币市场利率仍在高位，资金成本不减，转贴利率亦仍有上行空间。