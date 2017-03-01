版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 11:04 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月1日

    路透香港3月1日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公
司一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日   公司名称                    发行量      集资额       发行价     上市日   保荐人
                                          (亿股)      (亿港元)     (港元)              
 *2/28-3/9    弘和仁爱医疗                0.33334     4.27-5       12.8-15    3/16     中金香港
 *2/28-3/3    Persta Resources            0.6958      2.09-2.64    3-3.8      3/10     长江证券
 2/24-3/1     美高域                      0.6         0.72-0.876   1.2-1.46   3/8      创陞融资
                                                                                       
                
 2017年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                     (港元)      (亿港元)      幅           
 *2/28     中国宇华教育              2.05        15.38         升1.95%      中信证券
 2/20      安保工程                  1.1         5.5           跌9.1%       丰盛融资
 2/15      松龄护老集团              0.69        1.79          升33.3%      国泰君安国际
 2/10      黎氏企业                  1.15        1.15          升51.3%      大有融资
 2/10      善乐国际                  0.4         1.44          跌22.5%      丰盛融资
 2/8       御佳控股                  0.56        1.68          升1.8%       富比资本
 1/26      睿见教育                  1.7         8.5           跌0.6%       法国巴黎
 1/18      新世纪医疗                7.36        8.83          跌0.14%      美银美林和中金香
                                                                            港
 1/12      九台农商银行              4.56        30.1          升6.8%       国泰君安国际
 1/12      慕容控股                  1.05        2.6           升33.3%      国金证券香港
 1/12      亿仕登控股                1.25        0.5           升10.4%      申万宏源
 1/11      煜荣集团                  1.15        1.15          跌8.7%       八方金融
 1/3       顺兴集团                  1.21        1.2           升70%        创陞融资
    
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

  浏览其他香港新股新闻，请点选             

 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐