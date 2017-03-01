《香港已公布新股发行上市日程表》--3月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透香港3月1日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公 司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/28-3/9 弘和仁爱医疗 0.33334 4.27-5 12.8-15 3/16 中金香港 *2/28-3/3 Persta Resources 0.6958 2.09-2.64 3-3.8 3/10 长江证券 2/24-3/1 美高域 0.6 0.72-0.876 1.2-1.46 3/8 创陞融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *2/28 中国宇华教育 2.05 15.38 升1.95% 中信证券 2/20 安保工程 1.1 5.5 跌9.1% 丰盛融资 2/15 松龄护老集团 0.69 1.79 升33.3% 国泰君安国际 2/10 黎氏企业 1.15 1.15 升51.3% 大有融资 2/10 善乐国际 0.4 1.44 跌22.5% 丰盛融资 2/8 御佳控股 0.56 1.68 升1.8% 富比资本 1/26 睿见教育 1.7 8.5 跌0.6% 法国巴黎 1/18 新世纪医疗 7.36 8.83 跌0.14% 美银美林和中金香 港 1/12 九台农商银行 4.56 30.1 升6.8% 国泰君安国际 1/12 慕容控股 1.05 2.6 升33.3% 国金证券香港 1/12 亿仕登控股 1.25 0.5 升10.4% 申万宏源 1/11 煜荣集团 1.15 1.15 跌8.7% 八方金融 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”