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2017年7月12日 / 早上8点35分 / 2 天前

《香港已公布新股发行上市日程表》--7月12日

6 分钟阅读

    路透香港7月12日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
    
 新股申购：
 公开招股日  公司名称                 发行量     集资额       发行价     上市日       保荐人
                                      (亿股)     (亿港元)     (港元)                  
 6/30-7/10   内蒙古能建               7.35       11.76-12.35  1.6-1.68   7/18         中金香港
 6/30-7/6    中国升海食品             2.5        1.48-2.1     0.59-0.84  7/18         东兴证券（香港
                                                                                      ）
 6/30-7/5    恒诚建筑                 1.28       1.02-1.28    0.8-1      7/17         凯基金融
 6/30-7/11   中原银行                 33         79.86-83.49  2.42-2.53  7/19         中信证券、摩根
                                                                                      大通、建银国际
                                                                                      及招银国际
 6/29-7/4    鸿腾六零八八精密<6088.H  9.9006     26.73*       2.7*       7/13         美银美林、中金
             K>                                                                       香港及瑞信
 6/28-7/4    富道集团                 0.36       1.44-2       4-5.56     7/21         丰盛融资
 6/27-30     劲投国际                 4.185      16.74-23     4-5.5      不予进行     摩根大通、汇丰
                                                                                      及星展
                
 2017年已上市新股：    
 上市日    公司名称                    发行价      集资额        首日股价变   保荐人
                                       (港元)      (亿港元)      幅           
 *7/12     训修实业                    1.65        3.04          跌26%        联昌国际
 *7/12     UTS Marketing               1.38        1.38          升5.1%       创侨国际
 7/11      椰丰集团                    0.48        1.3           升158.3%     东兴证券（香港）
 7/11      东光化工                    1.06        1.7           升50.9%      凯基金融
 7/10      中漆集团                    0.86        2.15          跌10.5%      创陞融资
 6/28      信邦控股                    3.42        8.55          跌5.6%       法国巴黎
 6/20      广州农村商业银行            5.1         80.7          升0.2%       中金香港、招商证
                                                                              券、建银国际和农
                                                                              银国际
 6/16      建成控股                    0.38        1.43          升42%        德建融资
 6/13      药明生物技术                20.6        39.8          升37.1%      美银美林、摩根士
                                                                              丹利及招商证券
 6/13      信越控股                    0.41        1.025         升11%        大有融资
 5/19      交银国际                    2.68        17.87         升1.5%       交银国际、中金香
                                                                              港、海通国际及中
                                                                              信建投
 5/15      Okura                       1.2         1.5           升6.7%       浩德融资
 5/8       光大绿色环保                5.4         30.24         跌1.85%      中金香港及光银国
                                                                              际
 4/19      新高教集团                  2.78        7.96          持平         法国巴黎
 4/11      国泰君安                    15.84       164.7         持平         国泰君安国际、高
                                                                              盛、美银美林和浦
                                                                              银国际
 4/7       进阶发展                    0.52        1.04          升23.1%      丰盛融资
 4/6       滇池水务                    3.91        13.27         跌1.3%       摩根士丹利
 3/31      兴泸水务                    2.3         4.94          跌1.3%       交银国际
 3/31      沧海控股                    2.17        3.255         持平         安信国际
 3/30      SHIS Ltd.                   0.7         1.75          升38.6%      德健融资
 3/22      民生教育                    1.38        13.8          升9.4%       花旗和麦格理
 3/16      弘和仁爱医疗                12.8        4.27          升1.25%      中金香港
 3/10      Persta Resources            3.16        2.2           跌2.5%       长江证券
 3/8       美高域                      1.46        0.876         升174%       创陞融资
 2/28      中国宇华教育                2.05        15.38         升1.95%      中信证券
 2/20      安保工程                    1.1         5.5           跌9.1%       丰盛融资
 2/15      松龄护老集团                0.69        1.79          升33.3%      国泰君安国际
 2/10      黎氏企业                    1.15        1.15          升51.3%      大有融资
 2/10      善乐国际                    0.4         1.44          跌22.5%      丰盛融资
 2/8       御佳控股                    0.56        1.68          升1.8%       富比资本
 1/26      睿见教育                    1.7         8.5           跌0.6%       法国巴黎
 1/18      新世纪医疗                  7.36        8.83          跌0.14%      美银美林和中金香
                                                                              港
 1/12      九台农商银行                4.56        30.1          升6.8%       国泰君安国际
 1/12      慕容控股                    1.05        2.6           升33.3%      国金证券香港
 1/12      亿仕登控股                  1.25        0.5           升10.4%      申万宏源
 1/11      煜荣集团                    1.15        1.15          跌8.7%       八方金融
 1/3       顺兴集团                    1.21        1.2           升70%        创陞融资
    
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。 (完)

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 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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