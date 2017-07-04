《香港已公布新股发行上市日程表》--7月4日

路透香港7月4日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 6/30-7/10 内蒙古能建 7.35 11.76-12.35 1.6-1.68 7/18 中金香港 6/30-7/6 中国升海食品 2.5 1.48-2.1 0.59-0.84 7/18 东兴证券（香港 ） 6/30-7/5 恒诚建筑 1.28 1.02-1.28 0.8-1 7/17 凯基金融 6/30-7/11 中原银行 33 79.86-83.49 2.42-2.53 7/19 中信证券、摩根 大通、建银国际 及招银国际 6/29-7/4 训修实业 1.845 3.04-3.5 1.65-1.9 7/12 联昌国际 6/29-7/4 椰丰集团 2.7 1.19-1.4 0.44-0.52 7/11 东兴证券（香港 ） 6/29-7/4 鸿腾六零八八精密<6088.H 9.9006 23.56-30.5 2.38-3.08 7/13 美银美林、中金 K> 香港及瑞信 6/28-7/4 富道集团 0.36 1.44-2 4-5.56 7/21 丰盛融资 6/28-7/3 东光化工 1.6 1.47-1.92 0.92-1.2 7/11 凯基金融 6/27-30 劲投国际 4.185 16.74-23 4-5.5 不予进行* 摩根大通、汇丰 及星展 6/22-30 UTS Marketing 1 1.2-1.4 1.2-1.4 7/12 创侨国际 6/19-23 中漆集团 2.5 2.15 0.86 7/10*(由6/3 创陞融资 0推迟) 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 6/28 信邦控股 3.42 8.55 跌5.6% 法国巴黎 6/20 广州农村商业银行 5.1 80.7 升0.2% 中金香港、招商证 券、建银国际和农 银国际 6/16 建成控股 0.38 1.43 升42% 德建融资 6/13 药明生物技术 20.6 39.8 升37.1% 美银美林、摩根士 丹利及招商证券 6/13 信越控股 0.41 1.025 升11% 大有融资 5/19 交银国际 2.68 17.87 升1.5% 交银国际、中金香 港、海通国际及中 信建投 5/15 Okura 1.2 1.5 升6.7% 浩德融资 5/8 光大绿色环保 5.4 30.24 跌1.85% 中金香港及光银国 际 4/19 新高教集团 2.78 7.96 持平 法国巴黎 4/11 国泰君安 15.84 164.7 持平 国泰君安国际、高 盛、美银美林和浦 银国际 4/7 进阶发展 0.52 1.04 升23.1% 丰盛融资 4/6 滇池水务 3.91 13.27 跌1.3% 摩根士丹利 3/31 兴泸水务 2.3 4.94 跌1.3% 交银国际 3/31 沧海控股 2.17 3.255 持平 安信国际 3/30 SHIS Ltd. 0.7 1.75 升38.6% 德健融资 3/22 民生教育 1.38 13.8 升9.4% 花旗和麦格理 3/16 弘和仁爱医疗 12.8 4.27 升1.25% 中金香港 3/10 Persta Resources 3.16 2.2 跌2.5% 长江证券 3/8 美高域 1.46 0.876 升174% 创陞融资 2/28 中国宇华教育 2.05 15.38 升1.95% 中信证券 2/20 安保工程 1.1 5.5 跌9.1% 丰盛融资 2/15 松龄护老集团 0.69 1.79 升33.3% 国泰君安国际 2/10 黎氏企业 1.15 1.15 升51.3% 大有融资 2/10 善乐国际 0.4 1.44 跌22.5% 丰盛融资 2/8 御佳控股 0.56 1.68 升1.8% 富比资本 1/26 睿见教育 1.7 8.5 跌0.6% 法国巴黎 1/18 新世纪医疗 7.36 8.83 跌0.14% 美银美林和中金香 港 1/12 九台农商银行 4.56 30.1 升6.8% 国泰君安国际 1/12 慕容控股 1.05 2.6 升33.3% 国金证券香港 1/12 亿仕登控股 1.25 0.5 升10.4% 申万宏源 1/11 煜荣集团 1.15 1.15 跌8.7% 八方金融 1/3 顺兴集团 1.21 1.2 升70% 创陞融资 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。 (完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)