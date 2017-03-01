《香港报摘》--信报3月1日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。
**其他**
--对于有意见认为香港应该恢复公开拍卖的卖地方式，新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联回应称，维持目前的入标方式较佳，让有意出“癫价”的买家先投地亦未尝不可。
--华大酒店宣布伙拍主席郑启文胞弟郑启俊成立各持50%股权的合营，以1.45亿加元收购位于温哥华的酒店楼宇--Rosewood酒店品牌旗下Hotel Georgia。
--创业板新股骏杰上周三挂牌半天便被证监会勒令停牌，市场传出有证券行急售骏杰股份，叫价较停牌前的3.47港元折让达85%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。