《香港报摘》--信报3月1日

**头版头条**

--近期中资财团不断以高价在港抢购地皮，连内地保险资金也按捺不住加入战团。中国平安保险旗下平安不动产资本，伙拍本地上市公司路劲基建，以“爆大冷”姿态，击败13个由中港著名发展商组成的财团，夺得港铁黄竹坑站物业发展项目第一期，首度成功在港投得地皮。

**其他**

--对于有意见认为香港应该恢复公开拍卖的卖地方式，新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联回应称，维持目前的入标方式较佳，让有意出“癫价”的买家先投地亦未尝不可。

--华大酒店宣布伙拍主席郑启文胞弟郑启俊成立各持50%股权的合营，以1.45亿加元收购位于温哥华的酒店楼宇--Rosewood酒店品牌旗下Hotel Georgia。

--创业板新股骏杰上周三挂牌半天便被证监会勒令停牌，市场传出有证券行急售骏杰股份，叫价较停牌前的3.47港元折让达85%。（完）

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