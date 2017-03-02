《香港报摘》--信报3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**头版头条**
--美国1月通胀升至1.9%近四年半高位，并接近美联储2%的目标，本月加息机会率应声急升至逾八成，带动美元走强。
**其他**
--香港证监会就修订《证券及期货（专业投资者）规则》展开谘询，建议扩阔专业投资者的类型，并修订资产计算方法，预计在新建议下会有更多人士符合专业投资者资格。
--电视广播（TVB）的回购计划遭到名不经传的港企传奇影业打乱，但对方一直未有提出详细收购方案，TVB最新取得证监会裁决，把传奇提出正式要约的最后期限定为下周二（7日）。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。