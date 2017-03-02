《香港报摘》--信报3月2日

**头版头条**

--美国1月通胀升至1.9%近四年半高位，并接近美联储2%的目标，本月加息机会率应声急升至逾八成，带动美元走强。

**其他**

--香港证监会就修订《证券及期货（专业投资者）规则》展开谘询，建议扩阔专业投资者的类型，并修订资产计算方法，预计在新建议下会有更多人士符合专业投资者资格。

--电视广播（TVB）的回购计划遭到名不经传的港企传奇影业打乱，但对方一直未有提出详细收购方案，TVB最新取得证监会裁决，把传奇提出正式要约的最后期限定为下周二（7日）。（完）

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