《香港报摘》--信报3月3日

**头版头条**

--扬言不会兴建实用面积250方尺以下单位的新地旗下与港铁合作的长沙湾南昌站上盖项目汇玺，最细开放式单位实用面积仅267方尺，为《一手住宅物业销售条例》2013年实施后，新地旗下新盘面积最细单位，亦是市区铁路项目之中最细单位。

**其他**

--据英国《金融时报》报道，长江基建、泛海控股及首钢集团等公司，同时有参与竞投欧洲其中一个最大停车场经营商Q-Park，金额或超过24亿美元。

--内地企业银河联动来港入禀高等法院控告腾讯及相关公司在微信产品中广泛应用图形二维码（QR code），侵犯其于香港注册的专利，要求立即停止侵权行为，并赔偿专利费；银河联动董事长锺栗铎称，实际索偿金额未定，或涉及上百亿元。

--金朝阳宣布，旗下附属公司威豪发展以现金4.1亿港元连租约购入湾仔骆克道332至334号启光商业大厦全幢。（完）

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