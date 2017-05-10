《香港报摘》--信报5月10日

**头版头条**

--北京将于本月14-15日召开＂一带一路＂国际合作高峰论坛，有传国家队资金开始维持A股稳定，内地近月从严的金融监管口风也见缓和，刺激A股昨日止跌回升。腾讯及友邦再破顶，推动恒指大升311点（或1.27%），在收市竞价时段以全日最高位24,889点结尾，创2015年7月24日以来近两年的收市新高。

**其他**

--坐拥尖沙咀半岛酒店无敌海景土地、惟市值仅得143亿港元的大酒店惹狙击疑云。信和置业主席黄志祥突然＂亮牌＂，增持大酒店股份至需要披露的5%水平，惹来市场揣测信置是否想与大酒店大股东兼主席米高嘉道理联手布防，打断觊觎大酒店资产的大鳄出手狙击念头。

--思城控股引入北控集团旗下全资子公司北京市政总院，北京市政总院董事长兼思城控股联席主席刘桂生表示，思城是本港唯一上市的建筑设计公司，两者可以互补优势，在京津冀、雄安新区及粤港澳大湾区寻求合作机会。（完）

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