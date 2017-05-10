《香港报摘》--信报5月10日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--北京将于本月14-15日召开＂一带一路＂国际合作高峰论坛，有传国家队资金开始维持A股稳定，内地近月从严的金融监管口风也见缓和，刺激A股昨日止跌回升。腾讯及友邦再破顶，推动恒指大升311点（或1.27%），在收市竞价时段以全日最高位24,889点结尾，创2015年7月24日以来近两年的收市新高。
**其他**
--坐拥尖沙咀半岛酒店无敌海景土地、惟市值仅得143亿港元的大酒店惹狙击疑云。信和置业主席黄志祥突然＂亮牌＂，增持大酒店股份至需要披露的5%水平，惹来市场揣测信置是否想与大酒店大股东兼主席米高嘉道理联手布防，打断觊觎大酒店资产的大鳄出手狙击念头。
--思城控股引入北控集团旗下全资子公司北京市政总院，北京市政总院董事长兼思城控股联席主席刘桂生表示，思城是本港唯一上市的建筑设计公司，两者可以互补优势，在京津冀、雄安新区及粤港澳大湾区寻求合作机会。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为