《香港报摘》--信报5月18日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**头版头条**
--腾讯首季业绩再显王者霸气，两款热门手机游戏《王者荣耀》及《龙之谷》，成为收入增长主要动力，连带其他游戏，手机游戏收入按季增20.6%，令首季纯利按年升57.6%至144.76亿元人民币，远高于预期。
**其他**
--渣打私人银行及财富管理环球主管Didier von Daeniken估计，该行私人银行业务的资产管理规模（AUM）或未能达到2018年增加250亿美元的目标。
--花旗建议应沽售香港写字楼收租股，因未来要待中环湾仔绕道工程完成后，中环才会有新土地供应，收租股欠缺卖地消息刺激，而且美利道商业用地可建楼面仅46.5万方尺，只占中环甲级写字楼楼面1.8%，难以藉此带动区内商厦重新估值，建议沽售持有相关商厦的收租股。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。