《香港报摘》--信报5月18日

**头版头条**

--腾讯首季业绩再显王者霸气，两款热门手机游戏《王者荣耀》及《龙之谷》，成为收入增长主要动力，连带其他游戏，手机游戏收入按季增20.6%，令首季纯利按年升57.6%至144.76亿元人民币，远高于预期。

**其他**

--渣打私人银行及财富管理环球主管Didier von Daeniken估计，该行私人银行业务的资产管理规模（AUM）或未能达到2018年增加250亿美元的目标。

--花旗建议应沽售香港写字楼收租股，因未来要待中环湾仔绕道工程完成后，中环才会有新土地供应，收租股欠缺卖地消息刺激，而且美利道商业用地可建楼面仅46.5万方尺，只占中环甲级写字楼楼面1.8%，难以藉此带动区内商厦重新估值，建议沽售持有相关商厦的收租股。（完）

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