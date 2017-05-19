《香港报摘》--信报5月19日

**头版头条**

--美股纳指前晚急插2.6%，加上瑞声科技昨午再遭沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击，触发科网股爆发小股灾。其中IGG曾泻19%、科通芯城一度插水31%。市传有科网股基金昨午洗仓提早半年结，当中包括腾讯主要基金股东南非MIH Holdings。

**其他**

--中国联通再揭发内部管治问题，旗下陕西分公司个别地区分部业绩造假，有大批中层员工于2012至2016年间，透过虚报收入以获取利益，事件涉及73人。消息拖累联通股价昨日急挫3.2%。有分析员指出，市场担心联通其他分公司同样账目造假，类似不利消息恐陆续有来。

--金管局上周公布收紧银行对地产发展商贷款的新措施，创兴银行执行董事兼副董事总经理刘惠民认为，市场不会因新招而有太大影响，因为发展商有实力，未必一定依靠银行贷款，近期发展商投地仍然踊跃。（完）

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