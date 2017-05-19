《香港报摘》--信报5月19日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
**头版头条**
--美股纳指前晚急插2.6%，加上瑞声科技昨午再遭沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击，触发科网股爆发小股灾。其中IGG曾泻19%、科通芯城一度插水31%。市传有科网股基金昨午洗仓提早半年结，当中包括腾讯主要基金股东南非MIH Holdings。
**其他**
--中国联通再揭发内部管治问题，旗下陕西分公司个别地区分部业绩造假，有大批中层员工于2012至2016年间，透过虚报收入以获取利益，事件涉及73人。消息拖累联通股价昨日急挫3.2%。有分析员指出，市场担心联通其他分公司同样账目造假，类似不利消息恐陆续有来。
--金管局上周公布收紧银行对地产发展商贷款的新措施，创兴银行执行董事兼副董事总经理刘惠民认为，市场不会因新招而有太大影响，因为发展商有实力，未必一定依靠银行贷款，近期发展商投地仍然踊跃。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。