《香港报摘》--信报5月22日

**头版头条**

--继上周五传出大裁员后，乐视网突然宣布其灵魂人物贾跃亭退出前线管理，市场传出，乐视网涉香港股市的活动正式停顿，实权或已转至在幕后操盘的融创董事长孙宏斌手上，贾跃亭只剩“烂摊子”电动汽车业务的控制权。

**其他**

--消息人士透露， 国泰航空今天将裁减逾200名员工，规模相信是20年来最大的一次，主要涉及经理级。

--阿里健康宣布其附属公司弘云久康向北京嘉和美康科技注入约2.91亿元人民币并持股15%，同时向嘉和美康附属北京嘉美在线科技注入4,000万元并持股45%；两公司业务涉及研究、开发、生产、销售临床讯息软件产品、婴幼儿医疗设备及手机互联网数码化医疗讯息软件系统。

--丰盛控股管理层在南京总部对传媒表示，现正筹备成立反沽空联盟，冀为受沽空机构狙击的公司提供流动性，以支持正常营运。（完）

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