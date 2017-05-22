《香港报摘》--信报5月22日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--继上周五传出大裁员后，乐视网突然宣布其灵魂人物贾跃亭退出前线管理，市场传出，乐视网涉香港股市的活动正式停顿，实权或已转至在幕后操盘的融创董事长孙宏斌手上，贾跃亭只剩“烂摊子”电动汽车业务的控制权。
**其他**
--消息人士透露， 国泰航空今天将裁减逾200名员工，规模相信是20年来最大的一次，主要涉及经理级。
--阿里健康宣布其附属公司弘云久康向北京嘉和美康科技注入约2.91亿元人民币并持股15%，同时向嘉和美康附属北京嘉美在线科技注入4,000万元并持股45%；两公司业务涉及研究、开发、生产、销售临床讯息软件产品、婴幼儿医疗设备及手机互联网数码化医疗讯息软件系统。
--丰盛控股管理层在南京总部对传媒表示，现正筹备成立反沽空联盟，冀为受沽空机构狙击的公司提供流动性，以支持正常营运。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为