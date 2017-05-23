《香港报摘》--信报5月23日

**头版头条**

--国泰航空为了精简架构，正式宣布裁减600名香港总部员工，是自1998年后即近20年以来最大型的裁员行动。

**其他**

--金融管理局上周五再推三项收紧楼按措施，渣打表示，不排除会上调按揭息率，投行花旗则认为，新辣招足以冷却住宅楼市，随着下半年楼市步入淡季以及一手市场持续有大量的可销售的单位供应，预期新措施标志着本港住宅楼价见顶，估计年底前楼价最多跌20%。

--据辉立交易场资料显示，由杉杉股份分拆上市的创业板新股富银融资租赁，挂牌前夕的暗盘价以高位收市，较招股价高出3.05%。

--从事消费品代理分销业务的亨泰早前以1.8亿港元收购“咸蛋超人”版权相关的真人大型舞台剧表演业务，公司执行董事陈卓宇指出，收购后将在4至6个地点举办表演，预计首个表演在澳门举行。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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