《香港报摘》--信报5月24日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--蓝筹股瑞声科技月内被沽空机构两度狙击，引发的涟漪效应继续扩散，昨天再有二三线科技股遭洗仓。
**其他**
--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。
--受到内地访港客人数减少的影响，谢瑞麟截至今年2月底止全年盈利减少1.9%至2,317.7万港元；由于公司上市30周年加上现金充裕，故回馈股东，提升派息比率由36.6%升至47.7%，并派发红股。
--澳优公布，向澳洲ADP集团收购旗下从事乳品及奶粉产品业务的子公司ADP Holdings全数权益，总代价以现金1,000万澳元及澳优中国旗下营养品业务公司Ausnutrition Care的30%股份支付。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为