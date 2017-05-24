《香港报摘》--信报5月24日

**头版头条**

--蓝筹股瑞声科技月内被沽空机构两度狙击，引发的涟漪效应继续扩散，昨天再有二三线科技股遭洗仓。

**其他**

--内地电讯市场将于今年10月1日取消手机内地长途及漫游费用，中国电信董事长杨杰在香港出席股东会后表示，措施有望提前至9月1日实施，趁机抢占市场份额。

--受到内地访港客人数减少的影响，谢瑞麟截至今年2月底止全年盈利减少1.9%至2,317.7万港元；由于公司上市30周年加上现金充裕，故回馈股东，提升派息比率由36.6%升至47.7%，并派发红股。

--澳优公布，向澳洲ADP集团收购旗下从事乳品及奶粉产品业务的子公司ADP Holdings全数权益，总代价以现金1,000万澳元及澳优中国旗下营养品业务公司Ausnutrition Care的30%股份支付。（完）

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