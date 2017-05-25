《香港报摘》--信报5月25日

**头版头条**

--国际信贷评级机构穆迪28年来首降中国主权信贷评级，至深夜再宣布将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调1级至Aa2。

**其他**

--香港电讯趁政府收回重拍流动通讯频谱建议的第二轮谘询期结束，要求政府增加频谱供应，并表明反对收回频谱重拍。

--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。

-- 本地零售市道尚未复苏，但I.T营运策略见成效，截至2017月2月底止全年纯利劲升50.2%至3.15亿港元，主要受惠于内地及日本业务增长，加上集团在前一个年度把巨额人民币存款转为港元，大大减低滙兑损失。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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