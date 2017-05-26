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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:22 BJT

《香港报摘》--信报5月26日

**头版头条**

--中港股市昨天双双抽高，无惧信贷评级机构穆迪调低中国及香港信贷评级；在中资护盘下造好，人民币兑美元在岸价（CNY）亦创逾3个月新高。

**其他**

--沽空机构浑水（Muddy Waters）创办人Carson Block接受彭博访问时表示，内地信贷收缩将冲击整体经济，因此会继续沽空香港上市公司。

--中移动董事长尚冰在股东会后称，首季数据服务价格下跌30%，价格受压主要原因是联通及中电信推出更进取的月费计划抢客。

--吉利汽车行政总裁桂生悦表示，母公司与宝腾预计7月份会签定谅解备忘录，期望母公司在合适情况下，把相关业务注入吉利汽车。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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