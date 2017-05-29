《香港报摘》--信报5月29日

**头版头条**

--截至上周五，恒指于5月份累计上涨达1,024点（4.16%），展望6月，综合港股分析员及基金经理意见均认为，由于今年首5个月港股累积不小升幅，6月份或会有正常的调整压力，但除非突然出现“黑天鹅”事件，否则大跌的风险不高。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强发表网志指出，外界过去在评论沪港的经济发展时，往往只突显两地之间互相竞争，却忽略了大家其实可合作互补，金融业界中亦不乏类似看法。

--继滙丰、渣打香港及中银香港带头加息后，恒生及东亚亦把基于香港银行同业拆息按揭（H按）息率上调0.1厘至H+1.4厘，与三大行看齐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘