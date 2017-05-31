《香港报摘》--信报5月31日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--踏入6月，国际市场焦点投放在A股能否如愿“入摩”，而新加坡A50期指在昨日已升抵11,000点的重要关口，是2015年12月以来首次，未平仓合约有66.7万张，以11,000点计总值达572亿港元。
**其他**
--金融管理局发言人表示，留意到周一离岸人民币翌日隔夜拆息一度急升逾138厘的情况，相信是银行基于内地长假期，加上月结考虑，对拆出资金变得审慎；当局理解以高息拆借的交易规模其实不大，市场整体运作有序。
--就中国独立媒体“开八”引述数名投资界人士称联想近期有意在短期内私有化，联想官方回应则有多个版本，联想的公关回应多间中国媒体查询时表明“没有此事”，副总裁王传东回应新浪科技时指公司没计划私有化，公司透过公关回应本报查询时则称“不评论市场传闻”。
--新濠环彩宣布计划以每股0.252港元出售12.78亿股或约40.65%的股份；交易完成后，新濠国际不再持有任何新濠环彩股份。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为