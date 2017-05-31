《香港报摘》--信报5月31日

**头版头条**

--踏入6月，国际市场焦点投放在A股能否如愿“入摩”，而新加坡A50期指在昨日已升抵11,000点的重要关口，是2015年12月以来首次，未平仓合约有66.7万张，以11,000点计总值达572亿港元。

**其他**

--金融管理局发言人表示，留意到周一离岸人民币翌日隔夜拆息一度急升逾138厘的情况，相信是银行基于内地长假期，加上月结考虑，对拆出资金变得审慎；当局理解以高息拆借的交易规模其实不大，市场整体运作有序。

--就中国独立媒体“开八”引述数名投资界人士称联想近期有意在短期内私有化，联想官方回应则有多个版本，联想的公关回应多间中国媒体查询时表明“没有此事”，副总裁王传东回应新浪科技时指公司没计划私有化，公司透过公关回应本报查询时则称“不评论市场传闻”。

--新濠环彩宣布计划以每股0.252港元出售12.78亿股或约40.65%的股份；交易完成后，新濠国际不再持有任何新濠环彩股份。（完）

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