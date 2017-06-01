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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:28 BJT

《香港报摘》--信报6月1日

**头版头条**

--政府卖地表多幅瞩目地皮今年先后推出招标，令本港地王纪录连环改写。位于九龙东启德发展区的第1F区2号商业/酒店地由南丰发展爆冷以约246.01亿港元夺得。

**其他**

--保险业监理处公布数据显示，香港保险业今年首季毛保费总额按年上升20.7%，达1,220亿港元。

--彭博引述消息人士报道，尚乘集团（AMTD）董事会主席蔡志坚涉嫌于早前任职瑞银期间，利用家族人脉关系“拉生意”，违反瑞银内部守则。蔡志坚、瑞银、AMTD及证监会均未有回应有关报道。

--专注于提供以第一按揭或次级按揭担保贷款的香港持牌放债人迅领财务刚上载初步招股文件，拟在香港创业板上市，保荐人为创越融资。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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