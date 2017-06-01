《香港报摘》--信报6月1日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--政府卖地表多幅瞩目地皮今年先后推出招标，令本港地王纪录连环改写。位于九龙东启德发展区的第1F区2号商业/酒店地由南丰发展爆冷以约246.01亿港元夺得。
**其他**
--保险业监理处公布数据显示，香港保险业今年首季毛保费总额按年上升20.7%，达1,220亿港元。
--彭博引述消息人士报道，尚乘集团（AMTD）董事会主席蔡志坚涉嫌于早前任职瑞银期间，利用家族人脉关系“拉生意”，违反瑞银内部守则。蔡志坚、瑞银、AMTD及证监会均未有回应有关报道。
--专注于提供以第一按揭或次级按揭担保贷款的香港持牌放债人迅领财务刚上载初步招股文件，拟在香港创业板上市，保荐人为创越融资。 （完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为