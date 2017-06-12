《香港报摘》--信报6月12日

**头版头条**

--香港多家银行已先后推出个人对个人（P2P）流动支付服务，但市民利用P2P过数转账仍未成气候。市场消息指出，由金管局构建的＂快速支付系统＂（Faster Payment）最快可望于明年9月或10月推出，不但涵盖个人，公司客户亦可使用，并可进行港元或人民币即时跨行转账过数。

**其他**

--高盛在最近的一份研究报告中认为＂价值投资已死＂，报告指出，如果在过去10年坚持价值投资，投资者将累计蒙受15%的亏损，并且该策略10年中有六年的收益是下降的，而在同期，标普500指数却几乎翻倍。

--富瑞最新发表的资金流报告显示，由6月1至7日的一星期内，环球债券基金合共录得160亿美元的资金净流入，为两年多以来相关基金录得净流入最多的一周。另外，有13亿美元流入大宗商品，11亿美元吸纳黄金，是17周以来最多。（完）

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