《香港报摘》--信报6月12日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--香港多家银行已先后推出个人对个人（P2P）流动支付服务，但市民利用P2P过数转账仍未成气候。市场消息指出，由金管局构建的＂快速支付系统＂（Faster Payment）最快可望于明年9月或10月推出，不但涵盖个人，公司客户亦可使用，并可进行港元或人民币即时跨行转账过数。
**其他**
--高盛在最近的一份研究报告中认为＂价值投资已死＂，报告指出，如果在过去10年坚持价值投资，投资者将累计蒙受15%的亏损，并且该策略10年中有六年的收益是下降的，而在同期，标普500指数却几乎翻倍。
--富瑞最新发表的资金流报告显示，由6月1至7日的一星期内，环球债券基金合共录得160亿美元的资金净流入，为两年多以来相关基金录得净流入最多的一周。另外，有13亿美元流入大宗商品，11亿美元吸纳黄金，是17周以来最多。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为