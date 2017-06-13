《香港报摘》--信报6月13日

**头版头条**

--美国科技股上周五大跌2%至3%触发的抛售潮席卷全球，周一冲击亚欧股市，引爆环球科技股小股灾。今年以来贡献恒指逾三分之一升幅的“股王”腾讯，昨曾失守270港元关口，收市跌2.45%，市值蒸发644亿港元。

**其他**

--阿里巴巴旗下天猫海外的＂天猫出海＂项目将于今天发布，利用阿里巴巴核心电商板块约20亿件商品库，计划打入东南亚及印度市场。天猫海外负责人胡瑜玲表示，＂天猫出海＂将双渠道并行，第一是透过淘宝的试营运期间迅速增长；另一边是透过与已收购的电商平台Lazada拓展东南亚的电商业务。

--九仓电讯于去年易主后，本周四将公布新名称及品牌标志。对手香港宽频昨天宣布，截至9月30日止，所有九仓电讯企业客户，转用香港宽频企业方案指定同类服务，签约24个月时，平均月费最高可获五折；服务包括商业宽频、中港上网专线、数据中心等。（完）

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