《香港报摘》--信报6月13日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--美国科技股上周五大跌2%至3%触发的抛售潮席卷全球，周一冲击亚欧股市，引爆环球科技股小股灾。今年以来贡献恒指逾三分之一升幅的“股王”腾讯，昨曾失守270港元关口，收市跌2.45%，市值蒸发644亿港元。
**其他**
--阿里巴巴旗下天猫海外的＂天猫出海＂项目将于今天发布，利用阿里巴巴核心电商板块约20亿件商品库，计划打入东南亚及印度市场。天猫海外负责人胡瑜玲表示，＂天猫出海＂将双渠道并行，第一是透过淘宝的试营运期间迅速增长；另一边是透过与已收购的电商平台Lazada拓展东南亚的电商业务。
--九仓电讯于去年易主后，本周四将公布新名称及品牌标志。对手香港宽频昨天宣布，截至9月30日止，所有九仓电讯企业客户，转用香港宽频企业方案指定同类服务，签约24个月时，平均月费最高可获五折；服务包括商业宽频、中港上网专线、数据中心等。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为