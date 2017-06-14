《香港报摘》--信报6月14日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--恒基地产昨天透过强制拍卖形式以底价16.89亿港元统一大角咀海兴大楼全数业权，计划重建一幢住宅物业，预计地价连同建筑费（不计利息）的总投资额约26亿港元。恒地今次成功扩大版图后，目前在该区拥有至少五个重建项目，料可提供2,264伙，成为大角咀大地主。
**其他**
--中建富通公布，其附属公司Blackbird Concessionaires获法拉利香港委任成为正式授权代理商，将在香港分销法拉利汽车及提供售后服务，预期在6月26日或之前就法拉利汽车代理业务签订确定性协议。
--长和主席李嘉诚旗下维港投资，近年投资不少VR（虚拟实境）相关公司，昨日再宣布领投美国VR公司Nomadic。Nomadic分别获维港投资、Maveron、Presence Capital、Vulcan Capital等投资，筹集得600万美元种子资金。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为