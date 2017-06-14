《香港报摘》--信报6月14日

**头版头条**

--恒基地产昨天透过强制拍卖形式以底价16.89亿港元统一大角咀海兴大楼全数业权，计划重建一幢住宅物业，预计地价连同建筑费（不计利息）的总投资额约26亿港元。恒地今次成功扩大版图后，目前在该区拥有至少五个重建项目，料可提供2,264伙，成为大角咀大地主。

**其他**

--中建富通公布，其附属公司Blackbird Concessionaires获法拉利香港委任成为正式授权代理商，将在香港分销法拉利汽车及提供售后服务，预期在6月26日或之前就法拉利汽车代理业务签订确定性协议。

--长和主席李嘉诚旗下维港投资，近年投资不少VR（虚拟实境）相关公司，昨日再宣布领投美国VR公司Nomadic。Nomadic分别获维港投资、Maveron、Presence Capital、Vulcan Capital等投资，筹集得600万美元种子资金。（完）

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