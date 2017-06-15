《香港报摘》--信报6月15日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--美国联储局于香港时间今天凌晨2时公布议息结果，一如所料加息0.25厘，联邦基金利率升至介乎1厘至1.25厘水平，为今年第二次加息。局方官员继续预期今年底联邦基金利率中位数为1.375厘，即下半年再加息一次，令今年合计加息的次数预测仍然是三次。
**其他**
--香港政府发行的第二批30亿港元银色债券无论认购人数及金额均远逊去年；次批银债认购金额约42亿港元，较去年首批大减53%，认购人数亦大降40%至4.5万人。
--前政务司司长许仕仁、新地前联席主席郭炳江等四人，就贪贿案提出的终极上诉，昨被终审法院正式驳回，维持原判。终院认为，四名被告的行为属明显贪污舞弊，又形容涉案款项是＂黄金枷锁＂，当许仕仁同意收取，已构成公职人员行为失当的定罪元素。
--敏华控股主席黄敏利称，公司上周遭沽空机构浑水研究（Muddy Waters）狙击，当中的指控纯属虚构，更扬言会不设上限地回购。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为