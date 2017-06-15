《香港报摘》--信报6月15日

**头版头条**

--美国联储局于香港时间今天凌晨2时公布议息结果，一如所料加息0.25厘，联邦基金利率升至介乎1厘至1.25厘水平，为今年第二次加息。局方官员继续预期今年底联邦基金利率中位数为1.375厘，即下半年再加息一次，令今年合计加息的次数预测仍然是三次。

**其他**

--香港政府发行的第二批30亿港元银色债券无论认购人数及金额均远逊去年；次批银债认购金额约42亿港元，较去年首批大减53%，认购人数亦大降40%至4.5万人。

--前政务司司长许仕仁、新地前联席主席郭炳江等四人，就贪贿案提出的终极上诉，昨被终审法院正式驳回，维持原判。终院认为，四名被告的行为属明显贪污舞弊，又形容涉案款项是＂黄金枷锁＂，当许仕仁同意收取，已构成公职人员行为失当的定罪元素。

--敏华控股主席黄敏利称，公司上周遭沽空机构浑水研究（Muddy Waters）狙击，当中的指控纯属虚构，更扬言会不设上限地回购。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘