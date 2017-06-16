《香港报摘》--信报6月16日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--美国联储局宣布加息0.25厘，反映决策官员取向的＂点阵图＂预示下半年会再加息一次，惟昨日港息及港滙未见太大波动。本港银行及基金界普遍唱反调，认为美国下半年未必如愿加息，资金暂不会大规模流出香港，故此预计本港今年内不会跟随加息。
**其他**
--美图公司上市禁售期完结，随即有股东大手沽货。自该公司3月下旬公布去年劲蚀62.6亿元人民币后，股价急转直下；加上近期科网股屡现小股灾，市传有美图投资者仅以相当于招股价的8.5港元沽货。
--中电宣布＂智醒用电计划＂，被挑选的2.6万用户将更换智能电表，并首次按时段收费，该试验计划为期一年，高用量时段电费加价50%，低用量时段减电费约15%，希望借此鼓励用户减少高峰时段用电，但否认变相加电费。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为