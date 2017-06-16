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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 08:43 BJT

《香港报摘》--信报6月16日

**头版头条**

--美国联储局宣布加息0.25厘，反映决策官员取向的＂点阵图＂预示下半年会再加息一次，惟昨日港息及港滙未见太大波动。本港银行及基金界普遍唱反调，认为美国下半年未必如愿加息，资金暂不会大规模流出香港，故此预计本港今年内不会跟随加息。

**其他**

--美图公司上市禁售期完结，随即有股东大手沽货。自该公司3月下旬公布去年劲蚀62.6亿元人民币后，股价急转直下；加上近期科网股屡现小股灾，市传有美图投资者仅以相当于招股价的8.5港元沽货。

--中电宣布＂智醒用电计划＂，被挑选的2.6万用户将更换智能电表，并首次按时段收费，该试验计划为期一年，高用量时段电费加价50%，低用量时段减电费约15%，希望借此鼓励用户减少高峰时段用电，但否认变相加电费。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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