《香港报摘》--信报6月2日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--CNH隔夜拆息昨天早段于70至80厘高位徘徊，其后回落到10至20厘。为了应对本月底的半年结，加上预料短期拆息仍会高企，香港多家银行先后调升人民币定期存款利率。
**其他**
--政府宣布推出第二批银色债券（Silver Bond）， 今次规模及条款与首批相若，均为发行30亿港元，年期3年，每6个月派息一次，年息率最低为2厘，或与最近6个月通胀水平挂鈎，以较高者为准。
--恒基地产副主席李家诚表示，本港楼价暂时难以回落，但楼市以自住用家为主，未见有因素会令楼价不稳定。
--对于内地拟将管道燃气的资产回报率设立上限6%，港华燃气主席陈永坚表示，有关资产回报率乃扣除接驳费等非售气收益，属可以接受水平；他又称，母公司中华煤气未有计划将港华燃气私有化。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为