《香港报摘》--信报6月2日

**头版头条**

--CNH隔夜拆息昨天早段于70至80厘高位徘徊，其后回落到10至20厘。为了应对本月底的半年结，加上预料短期拆息仍会高企，香港多家银行先后调升人民币定期存款利率。

**其他**

--政府宣布推出第二批银色债券（Silver Bond）， 今次规模及条款与首批相若，均为发行30亿港元，年期3年，每6个月派息一次，年息率最低为2厘，或与最近6个月通胀水平挂鈎，以较高者为准。

--恒基地产副主席李家诚表示，本港楼价暂时难以回落，但楼市以自住用家为主，未见有因素会令楼价不稳定。

--对于内地拟将管道燃气的资产回报率设立上限6%，港华燃气主席陈永坚表示，有关资产回报率乃扣除接驳费等非售气收益，属可以接受水平；他又称，母公司中华煤气未有计划将港华燃气私有化。（完）

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