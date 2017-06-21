《香港报摘》--信报6月21日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**头版头条**
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。
**其他**
--景顺亚太区投资总监唐倩明表示，尽管亚股年初迄今大升20%，惟不似会重现阔别多年的牛市，之后或会出现一次健康调整，受惠于今年区内企业盈利复苏，此轮升浪应较2012年更持久。
--山东黄金传计划在港上市，拟集资10亿美元，并已聘请建银国际、中信建投国际，以及工银国际为是次招股集资作顾问。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。