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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:49 BJT

《香港报摘》--信报6月21日

**头版头条**

--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。

**其他**

--景顺亚太区投资总监唐倩明表示，尽管亚股年初迄今大升20%，惟不似会重现阔别多年的牛市，之后或会出现一次健康调整，受惠于今年区内企业盈利复苏，此轮升浪应较2012年更持久。

--山东黄金传计划在港上市，拟集资10亿美元，并已聘请建银国际、中信建投国际，以及工银国际为是次招股集资作顾问。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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