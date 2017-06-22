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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:31 BJT

《香港报摘》--信报6月22日

**头版头条**

--新一届特区政府主要问责官员人选揭盅。国务院昨日公布任命，现任三名司长原班过渡，13名问责局长中有八人来自现届政府管治班子，四人由现职公务员转任。

**其他**

--海尔电器主席兼行政总裁周云杰透露，就分拆旗下业务到A股上市要考虑公司及股东的利益，暂时没有具体方案，预计在未来二至三个月会有明确结果。

--中国燃气截至今年3月底止年度盈利41.477亿港元，按年增长82.5%；期内售气量增长23.8%，在＂煤改气＂发展带动下，目标今年度的售气量有30%以上增长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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