《香港报摘》--信报6月22日

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
**头版头条**
--新一届特区政府主要问责官员人选揭盅。国务院昨日公布任命，现任三名司长原班过渡，13名问责局长中有八人来自现届政府管治班子，四人由现职公务员转任。
**其他**
--海尔电器主席兼行政总裁周云杰透露，就分拆旗下业务到A股上市要考虑公司及股东的利益，暂时没有具体方案，预计在未来二至三个月会有明确结果。
--中国燃气截至今年3月底止年度盈利41.477亿港元，按年增长82.5%；期内售气量增长23.8%，在＂煤改气＂发展带动下，目标今年度的售气量有30%以上增长。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。