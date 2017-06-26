《香港报摘》--信报6月26日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
**头版头条**
--港股若本周力保不失，大市便会录得六个月连升，将创2007年以来的10年最长升浪。不过，基金界人士认为，本周资金料维持观望，在半年结前的最后五个交易日，基金或趁机获利以锁定上半年利润，港股将面临沽压，要成功实现连升六个月，恐有难度。
**其他**
--汇丰为本港中小企客户推出WeChat讯息提示服务，客户只要上网或在任何有WiFi的地方，都可以收到滙丰香港商业理财官方账号的提示讯息。汇丰工商金融中小企业主管陈庆耀指出，该行有70%的中小企客户经常使用网上银行服务，而超过90%的中小企客户都有使用网上银行进行支付。
--财经事务及库务局局长陈家强表示，对将就成立创新板进行市场谘询表示支持，认为只要有足够保护投资者措施，他会支持改革，希望不用太久便有结论。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。