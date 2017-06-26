《香港报摘》--信报6月26日

**头版头条**

--港股若本周力保不失，大市便会录得六个月连升，将创2007年以来的10年最长升浪。不过，基金界人士认为，本周资金料维持观望，在半年结前的最后五个交易日，基金或趁机获利以锁定上半年利润，港股将面临沽压，要成功实现连升六个月，恐有难度。

**其他**

--汇丰为本港中小企客户推出WeChat讯息提示服务，客户只要上网或在任何有WiFi的地方，都可以收到滙丰香港商业理财官方账号的提示讯息。汇丰工商金融中小企业主管陈庆耀指出，该行有70%的中小企客户经常使用网上银行服务，而超过90%的中小企客户都有使用网上银行进行支付。

--财经事务及库务局局长陈家强表示，对将就成立创新板进行市场谘询表示支持，认为只要有足够保护投资者措施，他会支持改革，希望不用太久便有结论。（完）

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