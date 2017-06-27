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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:28 BJT

《香港报摘》--信报6月27日

**头版头条**

--本港上半年缺乏重磅新股上市，首次公开招股（IPO）总集资额全球排名只得第四。安永预测，若下半年仍没有大型新股，全年本港IPO集资集资额仅得2,000亿港元，与去年持平，将会是五年来首次三甲不入。

**其他**

--市场失当行为审裁处昨天勒令格林柯尔科技前主席兼首席执行官顾雏军，须交出他因进行市场失当行为而得的4.82亿港元利润，为审裁处至今所施加最大款额的一项交出款项令。

--港铁昨天联同杭州市政府及杭州市地铁集团，就杭州地铁5号线公私合营（PPP）项目签署特许经营协议。该铁路线的机电设备工程部分，由港铁与杭州市地铁集团组成合作公司参与投资和建设，包括负责该铁路线通车后25年的营运管理及设施维护更新，涉及投资额约109亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
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