《香港报摘》--信报6月27日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
**头版头条**
--本港上半年缺乏重磅新股上市，首次公开招股（IPO）总集资额全球排名只得第四。安永预测，若下半年仍没有大型新股，全年本港IPO集资集资额仅得2,000亿港元，与去年持平，将会是五年来首次三甲不入。
**其他**
--市场失当行为审裁处昨天勒令格林柯尔科技前主席兼首席执行官顾雏军，须交出他因进行市场失当行为而得的4.82亿港元利润，为审裁处至今所施加最大款额的一项交出款项令。
--港铁昨天联同杭州市政府及杭州市地铁集团，就杭州地铁5号线公私合营（PPP）项目签署特许经营协议。该铁路线的机电设备工程部分，由港铁与杭州市地铁集团组成合作公司参与投资和建设，包括负责该铁路线通车后25年的营运管理及设施维护更新，涉及投资额约109亿元人民币。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。