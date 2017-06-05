《香港报摘》--信报6月5日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--港股恒生指数连升4周累计飙1,447点（5.9%）后，本周受制多项变数，或在26,000点关前争持整固。
**其他**
--今年以来长实地产回购股份最为积极，分析员认为，香港地皮价格高昂，反观地产股价格有不少折让，买地产股更为划算。
--神州租车投资者关系总监包小云表示，今年首季利润按年下跌23%至2.1亿元人民币，受到内地网上预约汽车（简称网约车）政策变动，令公司主要客户神州优车减少对车队租赁需求，但当渡过了第二季汽车租赁市场淡季后，预期第三季整体业务会有增长。
--科通芯城公布委任马启元担任独立非执行董事、审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员，并于6月2日生效。马启元于2000年起共同创立中芯国际。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为