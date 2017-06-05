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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 08:27 BJT

《香港报摘》--信报6月5日

**头版头条**

--港股恒生指数连升4周累计飙1,447点（5.9%）后，本周受制多项变数，或在26,000点关前争持整固。

**其他**

--今年以来长实地产回购股份最为积极，分析员认为，香港地皮价格高昂，反观地产股价格有不少折让，买地产股更为划算。

--神州租车投资者关系总监包小云表示，今年首季利润按年下跌23%至2.1亿元人民币，受到内地网上预约汽车（简称网约车）政策变动，令公司主要客户神州优车减少对车队租赁需求，但当渡过了第二季汽车租赁市场淡季后，预期第三季整体业务会有增长。

--科通芯城公布委任马启元担任独立非执行董事、审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员，并于6月2日生效。马启元于2000年起共同创立中芯国际。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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