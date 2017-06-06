《香港报摘》--信报6月6日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--港人不断慨叹楼价高置业难，希望政府增加住宅供应及“减辣”协助市民上车，惟财政司司长陈茂波明言，现阶段不适宜放宽任何措施，否则会被市场解读为政府助长楼市升势，再“火上加油”。
**其他**
--先机环球投资亚洲股票团队主管关睿博认为，A股“入摩”（纳入MSCI新兴市场指数）的可能性十分难预测，机会只有一半；即将启动的“债券通”对内地市场开放有很大帮助。
--文华东方国际表示，正检视旗下位于香港铜锣湾的怡东酒店长远策略方案，包括出售酒店，由于目前香港商用物业估值强劲，故决定测试市场对可能出售该项物业的反应；消息令文华东方国际股价急升14%。
--证监会主席唐家成表示，留意到有公司注入或出售资产时交易估值“不对办”，当中有四分一的交易经证监会查询后，公司主动收回，情况令人担心。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为