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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--信报6月6日

**头版头条**

--港人不断慨叹楼价高置业难，希望政府增加住宅供应及“减辣”协助市民上车，惟财政司司长陈茂波明言，现阶段不适宜放宽任何措施，否则会被市场解读为政府助长楼市升势，再“火上加油”。

**其他**

--先机环球投资亚洲股票团队主管关睿博认为，A股“入摩”（纳入MSCI新兴市场指数）的可能性十分难预测，机会只有一半；即将启动的“债券通”对内地市场开放有很大帮助。

--文华东方国际表示，正检视旗下位于香港铜锣湾的怡东酒店长远策略方案，包括出售酒店，由于目前香港商用物业估值强劲，故决定测试市场对可能出售该项物业的反应；消息令文华东方国际股价急升14%。

--证监会主席唐家成表示，留意到有公司注入或出售资产时交易估值“不对办”，当中有四分一的交易经证监会查询后，公司主动收回，情况令人担心。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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