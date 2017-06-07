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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报6月7日

**头版头条**

--沽空机构匿名分析发表报告直斥另一家沽空机构葛咸城研究早前针对瑞声科技的报告具严重误导性，并建议“强烈买入”瑞声，目标价111港元，有36.3%潜在升幅。

**其他**

--隆成金融遭证监会指令停牌，惟因港交所收到证监会通知后未能及时在开市前煞停股份交易，令隆成金融在停牌前仍录得7宗成交。

--证监会行政总裁欧达礼在论坛演讲时表示，允许公司型开放式基金在本港开业的法规准备已到最后一步，本月将谘询市场有关安排，预计于2018年生效。

--复星医药及复星国际发布联合公告指，港交所确认两间公司可进行分拆复星医药的非全资附属公司Sisram Medical Ltd在主板独立上市建议。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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