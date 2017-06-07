《香港报摘》--信报6月7日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--沽空机构匿名分析发表报告直斥另一家沽空机构葛咸城研究早前针对瑞声科技的报告具严重误导性，并建议“强烈买入”瑞声，目标价111港元，有36.3%潜在升幅。
**其他**
--隆成金融遭证监会指令停牌，惟因港交所收到证监会通知后未能及时在开市前煞停股份交易，令隆成金融在停牌前仍录得7宗成交。
--证监会行政总裁欧达礼在论坛演讲时表示，允许公司型开放式基金在本港开业的法规准备已到最后一步，本月将谘询市场有关安排，预计于2018年生效。
--复星医药及复星国际发布联合公告指，港交所确认两间公司可进行分拆复星医药的非全资附属公司Sisram Medical Ltd在主板独立上市建议。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为