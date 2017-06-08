《香港报摘》--信报6月8日

**头版头条**

--浑水周二已事先张扬有新沽空目标，昨午终于揭盅，主角为敏华控股，敏华被点名后股价进一步大跌一成，并在下午停牌。

**其他**

--广州农商行副行长兼首席风险官彭志军称，随着经济回暖，净利差可维持稳定甚至逐步回升。资金成本方面，该行将透过发行同业存单来吸收较低成本的资金。

--隆成金融详述周二被证监会勒令停牌的经过，澄清并非涉及2015年的一份供股通函的重大失实，而是集团周一晚发出公告并无提述获证监会延长一天回应的事实。

--世纪城市主席兼行政总裁罗旭瑞表示，该集团一直有物色海外的投资，今次是相隔近20年再次投资美国酒店项目，纽约投资前景理想，未来打算再收购一至两个酒店项目。（完）

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