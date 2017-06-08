《香港报摘》--信报6月8日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--浑水周二已事先张扬有新沽空目标，昨午终于揭盅，主角为敏华控股，敏华被点名后股价进一步大跌一成，并在下午停牌。
**其他**
--广州农商行副行长兼首席风险官彭志军称，随着经济回暖，净利差可维持稳定甚至逐步回升。资金成本方面，该行将透过发行同业存单来吸收较低成本的资金。
--隆成金融详述周二被证监会勒令停牌的经过，澄清并非涉及2015年的一份供股通函的重大失实，而是集团周一晚发出公告并无提述获证监会延长一天回应的事实。
--世纪城市主席兼行政总裁罗旭瑞表示，该集团一直有物色海外的投资，今次是相隔近20年再次投资美国酒店项目，纽约投资前景理想，未来打算再收购一至两个酒店项目。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为