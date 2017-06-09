《香港报摘》--信报6月9日

**头版头条**

--欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）昨天调高欧罗区经济评估，形容经济前景风险＂大致平衡＂，在议息声明中，更不再使用＂可能再减息＂的措词，显示继美国联储局后，欧央行也为货币政策正常化踏出积极一小步。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强认为，到人民币全面开放的时候，香港的金融中介人角色已很稳固，成为市场习惯选用的金融中心，他强调看不到上海在10年之内会对本港构成竞争威胁。

--周大福执行董事郑志刚表示，香港零售包括珠宝行业已经见底，本财年下半年度香港营业额应有单位数升幅。（完）

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