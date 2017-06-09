《香港报摘》--信报6月9日

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
**头版头条**
--欧洲央行行长德拉吉（Mario Draghi）昨天调高欧罗区经济评估，形容经济前景风险＂大致平衡＂，在议息声明中，更不再使用＂可能再减息＂的措词，显示继美国联储局后，欧央行也为货币政策正常化踏出积极一小步。
**其他**
--财经事务及库务局局长陈家强认为，到人民币全面开放的时候，香港的金融中介人角色已很稳固，成为市场习惯选用的金融中心，他强调看不到上海在10年之内会对本港构成竞争威胁。
--周大福执行董事郑志刚表示，香港零售包括珠宝行业已经见底，本财年下半年度香港营业额应有单位数升幅。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为