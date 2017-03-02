《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**明报**
--中国官方制造业PMI和财新PMI双双远超市场预期，摩根大通据此上调全年经济增长预测至6.6%。
--世界华文媒体宣布，有关向青岛西海岸控股出售万华媒体 73.01%股权一事，相关协议的先决条件所有条款已经落实。
**星岛日报**
--沽空机构Emerson Analytics狙击中国宏桥，指其由筹备上市开始已“造假数”，隐瞒逾200亿元人民币成本支出，过去九年实际盈利较其声称的少逾51%；宏桥急泻最多近10%后停牌。
--HMV数码中国推出港版“Netflix”，并以本土电视影音内容为主打，希望一年后用户达5万户，届时可达收支平衡，未来一年加上前期投入的总投资额逾1亿港元。
**苹果日报**
--停牌接近一年的恒鼎实业复牌并补发2015年及2016上半财年业绩，股价收报0.63港元，较停牌前升0.435港元。
--信和置业击败21个中港财团，夺得市建局中环卑利街/嘉咸街“蚊型”地。
**东方日报**
--香港中旅预期截至去年12月底止年度之综合纯利将按年减少约70%。
--中国建材公布，与交通银行订立合作协议，交行拟向或通过其分支机构和附属公司向中建材提供约100亿元人民币的款项。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。