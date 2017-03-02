《香港报摘》--其他报纸重要消息3月2日

**明报**

--中国官方制造业PMI和财新PMI双双远超市场预期，摩根大通据此上调全年经济增长预测至6.6%。

--世界华文媒体宣布，有关向青岛西海岸控股出售万华媒体 73.01%股权一事，相关协议的先决条件所有条款已经落实。

**星岛日报**

--沽空机构Emerson Analytics狙击中国宏桥，指其由筹备上市开始已“造假数”，隐瞒逾200亿元人民币成本支出，过去九年实际盈利较其声称的少逾51%；宏桥急泻最多近10%后停牌。

--HMV数码中国推出港版“Netflix”，并以本土电视影音内容为主打，希望一年后用户达5万户，届时可达收支平衡，未来一年加上前期投入的总投资额逾1亿港元。

**苹果日报**

--停牌接近一年的恒鼎实业复牌并补发2015年及2016上半财年业绩，股价收报0.63港元，较停牌前升0.435港元。

--信和置业击败21个中港财团，夺得市建局中环卑利街/嘉咸街“蚊型”地。

**东方日报**

--香港中旅预期截至去年12月底止年度之综合纯利将按年减少约70%。

--中国建材公布，与交通银行订立合作协议，交行拟向或通过其分支机构和附属公司向中建材提供约100亿元人民币的款项。（完）

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