《香港报摘》--其他报纸重要消息3月29日

**明报**

--综合市场统计，截至昨日止，今年首季全港一手新盘暂录约5,300宗成交，不但较上季的3,535宗升五成，更比去年首季录得的1,422宗按年飈升2.7倍。

--融创中国主席孙宏斌坦言，新一轮调控对楼市影响会特别深远，对今年市场悲观，并不是指房价会跌，主要是地价太贵，加上调控收紧，现金流风险较大。

**星岛日报**

--中国邮政储蓄银行行长吕家进表示，该行去年的分红派息比率15%，已留意派息水平低于其他大型内银股，未来随着其盈利水平提升，会考虑逐步适当增加派息比率。

--国农控股遭核数师质疑旗下全资子公司一个涉及18.2亿元人民币的银行帐户的存在、有关银行结余及相关交易的有效性，故聘请独立会计师事务所对该帐户进行法证调查，并预期约下月中旬左右完成工作及提交初步报告，因此未能在本月底或以前刊发年度业绩。

**苹果日报**

--内房“债王”中国恒大去年纯利跌51%至50.9亿元人民币，主要受到永续债急升49%至1,129.44亿元的摊薄效应所致；以往强调扩债为增长的恒大亦罕有公开承诺要偿还一半永续债。

--辉山乳业债权人之一交行董事长牛锡明表示，对辉山的贷款规模不多，大部份已处置。

**东方日报**

--今年首季香港整体强积金平均上涨6.01%，为五年来最佳季度表现。

--据了解，渣打香港去年从巴克莱聘任陈卢凤仪为大中华暨北亚区私人银行主管，其时陈卢凤仪带同自己的团队到任，而是次离职的Teresa Lee及旗下团队则跳糟至其他私人银行，事件不涉及裁员。

**文汇报**

--深圳控股主席吕华表示，国家一直鼓励企业到海外投资，公司有计划在港发展，但不一定是房地产方面，有可能是其他领域；他又坦言，香港地价确实“挺高”，有点害怕。

--中远海运港口副主席兼董事总经理张为于业绩发布会表示，去年航运业面对经营压力，香港吞吐量亦有下降趋势，不过今年1月至2月的吞吐量上升10%，预计复苏持续，集团的集装箱吞吐量有持续上升的空间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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