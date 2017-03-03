《香港报摘》--其他报纸重要消息3月3日

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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**明报**
--前日突然宣称因身体状况“极为不稳”而分身家的华人置业大股东刘銮雄昨日突然现身华置总部，虽然脸色略见疲态，但回应传媒查询时称身体状况“尚可”。
--盈德气体两大阵营股东各自签署承诺备忘录接受太盟（PAG）要约，评级机构惠誉发出最新评级报告称，盈德可能在完成收购后，因为涉及股权变动，或面对赎回两批总值6.75亿美元债务的压力。
**星岛日报**
--2012年从东京退市的内地烟气处理商中国博奇环保，引入中石化作主要股东后，已递交香港上市申请。
--绿地香港预期2016年度纯利增加至少3倍，即至少达到8.8亿元人民币，因向客户交付的物业大幅增加。
**苹果日报**
--共享经济集团配股予中民投告吹，股价随即插水式下挫53%，全日收报0.106港元，创两年新低。
--澳门赌业大亨、太阳世纪主席周焯华称，或将赌厅业务注入上市公司，未来放眼全亚洲旅游娱乐事业，更有意经营赌场。
**东方日报**
--大成生化及大成糖业宣布，终止向吉林太阳神建筑工程，出售长春土地、楼宇、应收帐款、存货及工具的交易，因先决条件并未达成。
--富时罗素公布旗下指数周年检讨，其中富时中国50指数将纳入中国邮政储蓄银行及中国银河证券为成分股，剔除国药控股及恒安，所有变动将于本月十七日收市后生效。
**文汇报**
--物业顾问莱坊的最新全球财富报告指出，扣除自住物业后拥有资产净值达3,000万美元或以上的超富裕人士，香港共有4,080人，按年增加6%，而这些超级富豪平均拥有3.3个住宅物业。
--海港企业的业绩报告透露，改建中的中环地标美利大厦将会成为设有336间客房的都会时尚酒店The Murray，计划今年底开业。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。