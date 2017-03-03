《香港报摘》--其他报纸重要消息3月3日

**明报**

--前日突然宣称因身体状况“极为不稳”而分身家的华人置业大股东刘銮雄昨日突然现身华置总部，虽然脸色略见疲态，但回应传媒查询时称身体状况“尚可”。

--盈德气体两大阵营股东各自签署承诺备忘录接受太盟（PAG）要约，评级机构惠誉发出最新评级报告称，盈德可能在完成收购后，因为涉及股权变动，或面对赎回两批总值6.75亿美元债务的压力。

**星岛日报**

--2012年从东京退市的内地烟气处理商中国博奇环保，引入中石化作主要股东后，已递交香港上市申请。

--绿地香港预期2016年度纯利增加至少3倍，即至少达到8.8亿元人民币，因向客户交付的物业大幅增加。

**苹果日报**

--共享经济集团配股予中民投告吹，股价随即插水式下挫53%，全日收报0.106港元，创两年新低。

--澳门赌业大亨、太阳世纪主席周焯华称，或将赌厅业务注入上市公司，未来放眼全亚洲旅游娱乐事业，更有意经营赌场。

**东方日报**

--大成生化及大成糖业宣布，终止向吉林太阳神建筑工程，出售长春土地、楼宇、应收帐款、存货及工具的交易，因先决条件并未达成。

--富时罗素公布旗下指数周年检讨，其中富时中国50指数将纳入中国邮政储蓄银行及中国银河证券为成分股，剔除国药控股及恒安，所有变动将于本月十七日收市后生效。

**文汇报**

--物业顾问莱坊的最新全球财富报告指出，扣除自住物业后拥有资产净值达3,000万美元或以上的超富裕人士，香港共有4,080人，按年增加6%，而这些超级富豪平均拥有3.3个住宅物业。

--海港企业的业绩报告透露，改建中的中环地标美利大厦将会成为设有336间客房的都会时尚酒店The Murray，计划今年底开业。（完）

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