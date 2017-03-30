《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日

**明报**
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
--停牌快将两年的汉能薄膜大股东李河君的控股架构出现变动，新增夹层公司汉能移动能源接收原有汉能太阳能科技手上汉能薄膜部分持股，同时汉能薄膜亦以每股作价5.188港元的非现金资产作代价与汉能移动能源进行逾3.24亿股交易，总代价共16.78亿港元，此举或为申请复牌作最新部署。
**星岛日报**
--备受市场关注的中环美利道商业地王将于明日起正式开始招标，市场估值最高达184亿港元，楼面尺价高达4万港元，有望成为历来商业地王的新贵，多个财团均率先表示有兴趣竞投，将掀起市场争夺战。
--上实控股董事王伟表示，在公司的三大板块中，今年会更着重基础建设的投资。
**苹果日报**
--以资产计全球最大资产管理公司贝莱德周二宣布重组股票基金业务，将多只主动型股票基金下架，转为电脑程式基金，改以AI操盘。据悉，贝莱德53名主动型基金经理共7人被裁走，并缩减分析员职务，料每年节省数千万美元开支。
--花旗香港宣布开放香港应用程式介面（API），有意合作企业可申请连接该行提供的7个类别，包括处理申请、积分付款、账户管理、信用卡管理、客户服务、转账服务及参考数据，合共30个API，以加速开发银行服务方案。
**东方日报**
--辉山乳业偕大股东杨凯遭内地公司歌斐资产管理有限公司入禀香港高等法院要求冻结其所有在香港的资产，原诉指，申请冻结资产令是为了协助已在上海展开之诉讼，该等上海诉讼同样由原诉提出，所针对的是辉山、杨凯及张健美。
--迅销旗下副线品牌GU即将登陆香港，两间分店分别于周五及周六开幕，GU董事长柚木治表示，目标三年后海外店舖总数增至50间。
**文汇报**
--首元国际股东之一为辉山乳业大股东杨凯，首元国际发表声明指，无论其他投资者退出与否，都会继续进行对香港人寿71亿港元的收购交易。
--东风汽车董事长竺延风于业绩会表示，公司今年的汽车销量目标为335万辆，按年增长6.3%；其中纯电动车销量达3万辆，按年增长25%，并预计2020年销量增至30万辆，相当于市场规模的15%。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)