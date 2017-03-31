《香港报摘》--其他报纸重要消息3月31日

**明报**
--卓悦化妆品位于尖沙嘴广东道的一个地舖，便以月租约120万元续租，较3年前的旧租约大幅减租64%，成区内最大幅减租个案。
--永利澳门去年经营成本增加23.5%至198.35亿港元，加上融资成本大增40.2%至8.38亿港元，导致股东应占溢利按年跌40.4%，只有14.36亿港元。
--建行是唯一一家与辉山乳业毫无信贷往来银行，该行副行长章更生称赞公司管控风险的能力，并指辉山“不仅财务有问题”，惟未有言明。
**星岛日报**
--为缩短交货期，利丰专注简化业务及增加内部灵活性，将供应链全面数码化，公司行政总裁冯裕钧表示，目前集团供应链已有50%数码化，整条供应链由设计产品、选取物料、制作样本再送到客户手上，都会通过数码化处理，整个流程所需时间由41周减至21周。
--中化化肥执行董事覃衡德指出，来年行业营商环境依然不乐观，但公司会以农业需求为根本，集中资源发展直销业务，目标五年内将销售渠道增至1.5万个，并透过向终端农户提供优质农业生产资料和服务以刺激化肥产品销量。
**苹果日报**
--今日大市季结，恒指三个月累升2,300点或10.5%，跻身亚洲主要指数表现三甲；恒生地产建筑业指数一季狂升近19%，为六年来最劲的一季。
--发展局局长马绍祥前日指出，正就2047年或之前届满的土地契约作统计，预计于今年中完成为业权人及相关专业界别编制参考资料，并研究进一步简化及缩短续期流程的可能性。
**东方日报**
--继心心芭迪贝伊、尚捷集团、浩柏国际之后，厦门港口及物流服务供应商象兴国际亦宣布配售计划失效。
--马鞍山钢铁去年纯利12.28亿元人民币，上年同期则蚀48.04亿元；集团董事长丁毅称，去年经营情况改善，今年第一季亦延续了去年下半年的良好趋势。
**文汇报**
--光大控股 2016年纯利40.74亿港元，按年下跌20.79%，每股基本盈利2.418港元，派末期息0.5港元。
--今年首季一手盘销情旺，会德丰地产常务董事黄光耀表示，集团首季卖楼收入逾88亿港元，已接近今年初全年卖楼逾百亿元目标。（完）
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(整理 雷美珍；审校 乔艳红)